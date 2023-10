Cientos de palestinos esperaban el lunes en el paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, con la esperanza de poder entrar en Egipto y huir de la guerra entre Israel y Hamás, constaron periodistas de AFP.

Ambas partes negaron las informaciones sobre un alto el fuego y la apertura de este paso, el único que no está bajo control israelí y que separa Gaza de Egipto.

Delante de la terminal, cientos de palestinos, muchos de ellos con pasaportes extranjeros, esperaban que podrían pasar.

"Estamos en la frontera desde hace tres días", dice Ahmad Al Qassas, de nacionalidad alemana. "Cada vez más personas vienen aquí para estar seguras pero seguimos oyendo disparos de artillería a nuestro alrededor. No hay realmente ningún lugar seguro en Gaza".

El ejército israelí ha bombardeado varias veces el paso de Rafah desde el principio de la guerra, que estalló tras el sangriento ataque de comandos del grupo islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre.

Israel urgió a los habitantes del norte de Gaza --alrededor de 1,1 millones de personas de un total de 2,4 millones-- a huir hacia el sur, antes de irrumpir en la ciudad de Gaza (norte) para destruir el centro de operaciones del grupo.

Al Qassas dice esperar que "la comunidad internacional, las embajadas y nos hermanos egipcios nos dejarán entrar".

Muchas de estas personas llegaron a la frontera con lo mínimo.

"No veo derechos humanos aquí, quiero cruzar. No tengo ni ropa, me fui con una bolsa", explica Etaf al Rai, de nacionalidad danesa.

La intensa campaña de bombardeos israelíes contra el enclave palestino ha dejado al menos 2.750 muertos, entre ellos cientos de niños. En Israel, el ataque del grupo islamista mató a más de 1.400 personas, la mayoría civiles. Según las autoridades israelíes, casi 200 personas fueron secuestradas por los combatientes de Hamás.

