Cientos de iraníes cruzan la frontera hacia Turquía, según un testigo

Por Ismet Mikailogullari

KAPIKOY, Turquía, 2 mar (Reuters) -

Cientos de iraníes cruzaron la frontera hacia Turquía el lunes por la tarde, mientras se intensificaba la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un testigo de Reuters, y los que llegaban hablaban del miedo en Teherán y de las colas en las gasolineras.

Por la mañana, Turquía había anunciado que se habían suspendido mutuamente los cruces de pasajeros en las tres fronteras turco-iraníes, y que Turquía solo permitiría la entrada a sus propios ciudadanos y a los de terceros países. El domingo, varios viajeros dijeron a Reuters que se estaba impidiendo a algunos ciudadanos iraníes cruzar a Turquía.

Sin embargo, el lunes por la tarde los iraníes comenzaron a cruzar a Turquía por el paso fronterizo de Kapikoy, con las colinas nevadas de Irán como telón de fondo.

"La situación en Teherán ya es difícil", dijo un hombre de la capital iraní, que se negó a dar su nombre, pero dijo que su esposa e hijos estaban en Estambul. "Hay cosas difíciles en Teherán, bombardeos. Todo el mundo tiene miedo. Pero, por ejemplo, a la gente normal no le ha pasado nada".

El hombre dijo que había comprado artículos para el hogar el primer día de la guerra en Teherán, pero que las tiendas estaban muy concurridas.

Binali Kilic, un azerí iraní de la zona de Qazvin, cerca de la frontera turca, dijo que la vida allí continuaba con normalidad, pero que había bombardeos constantes en zonas militares que afectaban a la vida de la gente.

"Se han encerrado en sí mismos. Todo el mundo está en sus casas", dijo Kilic. "Se oían los sonidos de los bombardeos procedentes de las zonas cercanas que habían sido alcanzadas", dijo mientras la gente sacaba maletas de la puerta fronteriza bajo una ligera nevada hacia los minibuses que esperaban.

"No hay problemas de alimentos ni nada por el estilo. La única preocupación de la gente es conseguir combustible para sus viajes, cercanos y lejanos. Hay colas en las gasolineras", añadió.

Anteriormente, el ministro de Comercio turco, Omer Bolat, dijo que Irán estaba permitiendo a sus propios ciudadanos entrar en Irán a través de Turquía, y añadió que el tránsito de mercancías comerciales en las tres fronteras continuaba bajo condiciones controladas.

"Todas nuestras unidades siguen desempeñando sus funciones en estado de máxima alerta para garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios fronterizos y los flujos comerciales de Turquía", dijo Bolat.

(Información de Daren Butler y Ali Kucukgocmen; editado por Jonathan Spicer; editado en español por Patrycja Dobrowolska)