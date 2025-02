Cientos de miles de personas protestan por mortal accidente ferroviario en grecia

Por Edward McAllister y Renee Maltezou

ATENAS, 28 feb (Reuters) - El viernes hubo enfrentamientos en Atenas entre la policía y manifestantes, mientras cientos de miles de personas se concentraban en toda Grecia para exigir justicia en el segundo aniversario del accidente de tren más mortífero de la historia del país, y trabajadores en huelga paralizaron el transporte aéreo, marítimo y ferroviario.

Cincuenta y siete personas murieron cuando un tren de pasajeros lleno de estudiantes chocó con un tren de mercancías el 28 de febrero de 2023, cerca del desfiladero de Tempi, en el centro de Grecia.

Dos años después, las deficiencias de seguridad que provocaron el accidente no se han subsanado, según una investigación publicada el jueves. Otra investigación judicial sigue sin concluir y nadie ha sido condenado por el accidente, lo que ha agravado la ira popular.

Hubo manifestaciones en ciudades y pueblos de toda Grecia en una de las mayores protestas en el país en años. En la capital, Atenas, la protesta se tornó violenta cuando un grupo de jóvenes encapuchados lanzó cócteles molotov contra la policía e intentó asaltar las barricadas frente al Parlamento. El gas lacrimógeno disparado por la policía antidisturbios resonó por todo el centro. A primera hora del viernes, un mar de gente se agolpó en la céntrica plaza Syntagma, frente al Parlamento, coreando "asesinos" contra lo que consideran el papel del Estado en la catástrofe. El Gobierno de centroderecha del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, que ganó la reelección tras el accidente de 2023, se ha enfrentado a repetidas críticas de los familiares de las víctimas por no iniciar una investigación parlamentaria sobre la responsabilidad política. El Gobierno niega haber actuado mal y dice que corresponde al poder judicial investigar el accidente. Las protestas del viernes reflejaron el creciente enfado por la catástrofe en Grecia, donde la desconfianza en el Gobierno es habitual tras una crisis de deuda de 2009-2018 en la que millones de personas perdieron salarios y pensiones, y los servicios públicos sufrieron una financiación insuficiente. "El Gobierno no ha hecho nada para que se haga justicia", dijo Christos Main, de 57 años, músico en la concentración de Atenas. "No ha sido un accidente, ha sido un asesinato".

El viernes, muchos alumnos acudieron a clase vestidos de negro, símbolo de luto. Otros sostenían globos negros. Los manifestantes pintaron en rojo los nombres de los fallecidos frente al Parlamento. "No tengo oxígeno" -las últimas palabras de una mujer en una llamada a los servicios de emergencia- resonaron en los cánticos de todo el país. (Reporte adicional de Karolina Tagaris, Angeliki Koutantou y Lefteris Papadimas; redacción de Karolina Tagaris; edición en español de Javier López de Lérida)