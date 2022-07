Cientos de miles de personas salen a las calles de Madrid para reivindicar los derechos de las personas LGTBI

Cientos de miles de personas -- entre 600.000 y 700.000 personas según han informado a Europa Press fuentes de Delegación del Gobierno, y un millón y medio, según los organizadores-- han salido a las calles de Madrid este sábado 9 de julio para participar en la manifestación del Orgullo 2022, reivindicar los derechos de las personas LGTBI y protestar contra el "odio" hacia el colectivo.

Tras dos años de pandemia, el desfile ha recuperado el formato rodado, con 40 carrozas, y se ha celebrado sin restricciones sanitarias.

La marcha ha arrancado a las 19:05 horas de este sábado 9 de julio del Paseo del Prado, a la altura de la Plaza de Murillo. En primer lugar, iba la manifestación reivindicativa con dos pancartas de cabecera, una con el lema de la manifestación y otra con la reivindicación de un 'Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio'. Asimismo, ha estado muy presente la bandera trans.

Tras la pancarta de cabecera, con el lema 'Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia', marchaban las presidentas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y de COGAM, colectivo LGTBI+ de Madrid --organizadoras de la manifestación--, así como la Comisaria Europea de Igualdad, y activistas del colectivo LGTBI.

La Comisaria Europea de Igualdad, Helena Dalli, ha explicado que están aquí para "celebrar los logros" pero también para "protestar" con el objetivo de que "nadie se quede atrás en la UE".

Por su parte, la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, ha dicho que "nadie, ni personas ni instituciones" les van a "meter en ningún armario"; y la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha criticado la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de no colocar la bandera LGTBI en el consistorio y le ha advertido de que "no será el Ayuntamiento de todos los madrileños" hasta que no haga políticas públicas para el colectivo LGTBI, un aviso que ha extendido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sangil ha explicado que hoy salen a las calles para "reivindicarse" y ponerse "de frente" contra aquellos que les quieren "repudiar" y "eliminar" sus derechos "para que no gobiernen y, donde gobiernen, hacerles frente".

Este año, las principales reivindicaciones han sido la necesidad de mejorar y aprobar el actual Proyecto de Ley Trans y LGTBI y de impulsar el Pacto Social y de Estado contra los discursos de odio.

Ley trans antes de fin de año

Entre las personalidades que han asistido al desfile se encontraba la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha asegurado que la Ley Trans y LGTBI --que fue aprobada el pasado 27 de junio en el Consejo de Ministros-- "será ley" antes de que acabe este año 2022 y ha defendido que el colectivo no se sentirá "nunca más" humillado porque habrá leyes e instituciones que reconozcan sus derechos. También ha agradecido a "todos, todas y todes" por estar presentes en este acto reivindicativo.

Entre otros políticos, también han participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, o el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Igualmente, en la cabecera marchaba la activista y exdiputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, que ha expresado su felicidad por estar de nuevo en las calles "reivindicando los derechos, la ley trans, que nadie se quede fuera". "Ni Almeida ni Ayuso, por mucho que lo boicoteen, van a impedir que llenemos las calles, Madrid se seguirá vistiendo de arcoíris como lo ha hecho desde 1978, ningún alcalde va a impedirlo", ha remarcado en declaraciones a Europa Press.

Gritos contra almeida frente al ayuntamiento

Al llegar a Cibeles, los asistentes han dirigido sus miradas al Ayuntamiento de Madrid y han afeado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, que no haya querido colocar la bandera LGTBI en la fachada del consistorio. "Gracias a Correos por colocar la bandera que Almeida no ha querido poner", han gritado por la megafonía.

En este punto, los manifestantes han entonado cánticos contra el alcalde como "Almeida capullo, esto es el Orgullo" o "Almeida te irás y el Orgullo seguirá". También han coreado lemas como "no tenemos miedo" y han cantado al ritmo de la canción 'A quién le importa lo que yo haga'.

Mientras avanzaba la cabecera, miles de personas se amontonaban a ambos lados del Paseo del Prado para ver pasar el desfile. Los asistentes iban ataviados con brillos, flores en la cabeza y, sobre todo, numerosos abanicos con los colores de la bandera LGTBI para combatir la ola de calor, que no les ha frenado para salir a las calles.

La multitud ha pedido a la cabecera que bote y así lo han hecho al ritmo de la música que salía de unos altavoces en una camioneta que iba abriendo el desfile, justo detrás de tres lecheras de la Policía Nacional y una decena de agentes que han recibido los aplausos de las personas congregadas a su paso.

Salir a la calle sin miedo

Entre los asistentes se encontraban Noelia y Sara, dos amigas de 22 años, vestidas con los colores de la bandera LGTBI. Las jóvenes han explicado que han salido este sábado a las calles de Madrid para "poder conseguir la libertad y poder salir a las calles sin miedo".

"Conocemos gente a la que le han dado palizas por la gente a la que quiere", han explicado a Europa Press, al tiempo que han reivindicado que las personas LGTBI son "personas normales, divertidísimas" y que "cada uno sea como quiera".

También han acudido a ver el desfile Evelin y su hija Emily, de 10 años, con una bandera LGTBI atada al cuello. Esta madre ha indicado a Europa Press que trae aquí a su hija porque quiere "que sea libre y que crezca respetando a los demás".

A las 20:20 horas ha llegado la cabecera de la manifestación a la Plaza de Colón entre los aplausos de la gente que esperaba junto al escenario.

A continuación, han ido llegando las distintas entidades participantes en la marcha como 'La Mancha rural por la diversidad' o 'Agentes de la autoridad por la diversidad' que han llegado a Colón botando y ondeando banderas LGTBI y banderas de España. También han ido llegando los sindicatos y las entidades sociales como el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), bajo el lema 'Huir por Ser, Sentir, Amar. Personas Refugiadas LGTBIQ+', entre otras muchas.

En la Plaza de Colón, los organizadores han procedido a la lectura del manifiesto en el que piden que "se apruebe cuanto antes" la futura Ley Trans y LGTBI+, "porque de su aprobación dependen los derechos de las lesbianas, los derechos de las personas bisexuales, los derechos de los gais, de las personas intersexuales y, sobre todo, los derechos de las personas trans, que han aguantado y sufrido enormemente durante la tramitación de esta ley, que han vivido insultos, acoso, mentiras, bulos y campañas de odio".

Entre otras reivindicaciones, también han reclamado que se garanticen los derechos de las personas migrantes; de los menores trans, independientemente de su edad, contando con un procedimiento para poder solicitar el cambio de sexo en el registro cuando lo necesiten; y que se reconozca la identidad de las personas no binarias, para que puedan acreditar con su documentación que no se identifican ni como hombres ni como mujeres.