Cientos de miles de personas se manifestaron el domingo en Alemania en contra del partido de extrema derecha AfD, una movilización de una magnitud poco vista que comenzó hace una semana.

Desde el viernes, cerca de un centenar de manifestaciones se celebraron en todo el país y reunieron en total a más de 1,4 millones de personas, según la organización Friday for Future y la alianza ciudadana Campact, que figuran entre los organizadores del movimiento.

La protesta contra la formación Alternativa para Alemania (AfD) fue tan multitudinaria en Múnich, en el sur, que la marcha tuvo que ser interrumpida. La policía estimó que unas 100.000 personas acudieron a la marcha, la más numerosa hasta el momento.

Algunos de los participantes llevaban pancartas con las frases "Fuera nazis" o "Nunca más, es el momento" escritas.

También se registró una asistencia masiva en la explanada del Reichstag de Berlín, cifrada en 100.000 personas por la policía, según la radio RBB, y en 350.000 por los organizadores.

Cerca de 250.000 personas se habían manifestado ya el sábado en decenas de ciudades del país, según estimaciones de la cadena ARD.

Las concentraciones se suceden desde que el medio de investigación Correctiv informara el 10 de enero de una reunión secreta en Potsdam, cerca de Berlín, donde se discutió un proyecto de expulsión masiva de inmigrantes, solicitantes de asilo y ciudadanos alemanes "no asimilados".

Varios miembros de AfD participaron en dicha cita, que la ministra del Interior, Nancy Faeser, comparó a la "horrible conferencia de Wannsee", en 1942, en la cual el régimen nazi planificó el exterminio de los judíos europeos.

- Defender Alemania de sus "enemigos" -

Estas revelaciones "sacaron a la gente a la calle (...) Gente que antes no hacía nada ahora está viniendo", afirmó Jörg Laurentsch, un muniqués que se manifestaba en su ciudad.

"Los que quizá aún no saben si van a votar o no a AfD, después de estas manifestaciones ya no pueden hacerlo", declaró otra participante, Katrin Delrieux, de 53 años, que acudió a la protesta por sus tres hijos.

El partido, que entró en el Parlamento en 2017, es la segunda fuerza con más intención de voto a nivel nacional (alrededor del 22%) según las encuestas.

La convocatoria del domingo llegó a unas cuarenta ciudades alemanas. En Dresde, capital de Sajonia y bastión de AfD, la policía informó de un "enorme número de participantes".

En Colonia, los organizadores cifraron la multitud en 70.000 personas, mientras que en Bremen, la policía local contó 45.000 manifestantes en el centro.

Entre los participantes en la "reunión de la vergüenza", como la definieron algunos medios de comunicación, se encontraba una figura del movimiento identitario radical, el austriaco Martin Sellner.

AfD confirmó la presencia de sus miembros en la cita, pero aseguró que no apoyaba el proyecto de "reemigración" presentado por Sellner.

Políticos, representantes religiosos y entrenadores de fútbol pidieron a la población que se movilice contra este partido, que, según las encuestas, es favorito para ganar las elecciones regionales en otoño en tres Estados federados del este.

Los manifestantes "nos infunden valor", declaró el domingo el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. "Defienden nuestra república y nuestra Constitución frente a sus enemigos".

