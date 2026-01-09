Cientos de miles de personas sin electricidad tras el paso de la tormenta Goretti por Francia y Reino Unido

PARÍS, 9 ene (Reuters) - La tormenta Goretti azotó el viernes el norte de Europa con fuertes vientos que dejaron sin electricidad a cientos de miles de hogares.

En Francia, unos 380.000 hogares se quedaron sin electricidad, sobre todo en la región de Normandía y en Bretaña, según informó la compañía eléctrica Enedis.

Durante la noche se registraron rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora en la región francesa de en el noroeste del país, con un récord de 213 kilómetros por hora en Barfleur, y el operador ferroviario SNCF suspendió los servicios de tren entre París y la región de Normandía.

En Reino Unido, 57.000 hogares se quedaron sin electricidad, según National Grid, después de que la tormenta Goretti trajera más nieve al país tras una semana de heladas.

Se prevé el cierre de centenares de escuelas en Escocia y partes del centro de Inglaterra, que se ha visto especialmente afectado por Goretti.

Los operadores ferroviarios de esa parte de Inglaterra han advertido a los clientes que no viajen y algunos servicios están suspendidos.