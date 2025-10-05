Cientos de miles marchan en ciudades europeas en apoyo a los palestinos

ESTAMBUL (AP) — Cientos de miles de personas en varias ciudades europeas marcharon el domingo en apoyo a los palestinos y al intento de una flotilla de ayuda de llegar a Gaza.

En Estambul se llevó a cabo la mayor de las múltiples manifestaciones organizadas en Turquía. Multitudes caminaron desde la icónica Hagia Sophia hasta las orillas del Cuerno de Oro, donde fueron recibidos por docenas de barcos adornados con banderas turcas y palestinas. Los manifestantes pidieron solidaridad musulmana con los palestinos tras las oraciones del mediodía frente a la antigua catedral bizantina, ahora convertida en mezquita.

Las protestas fueron parte de otras planeadas el domingo en ciudades europeas para conmemorar el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 a Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. Los ataques de Israel han matado a más de 67.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás.

En la capital turca, Ankara, los manifestantes levantaron banderas y pancartas condenando el “genocidio” en Gaza. "Esta opresión, que comenzó en 1948, ha continuado durante dos años, convirtiéndose en genocidio", declaró Recep Karabal, de la Plataforma de Apoyo a Palestina en la ciudad norteña de Kirikkale. Israel niega enfáticamente que haya cometido genocidio.

El apoyo a los palestinos es generalizado en Turquía, donde la mayoría de la población es musulmana, y el presidente Recep Tayyip Erdogan es un crítico destacado de las operaciones militares de Israel en Gaza.

“La violencia debe cesar”

En Holanda, unas 250.000 personas, la mayoría vestidas de rojo, se reunieron en Ámsterdam para presionar al gobierno a tomar medidas más duras contra Israel.

La protesta y marcha del domingo por la capital holandesa se produce a menos de cuatro semanas de las elecciones nacionales. Dos manifestaciones de “Línea Roja” en La Haya a principios de este año también atrajeron a decenas de miles de personas.

Después de llenar la Plaza del Museo central, los manifestantes caminaron por el centro de la ciudad portando banderas palestinas y emblemas de paz. Un cartel decía: “Avergonzado del gobierno”.

El gobierno holandés ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de Israel, pero en los últimos meses ha sido más crítico a medida que el apoyo internacional a Israel ha disminuido. El viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, David van Weel, declaró que era poco probable que otorgara una licencia de exportación para enviar piezas para aviones de combate F-35 a Israel.

“La violencia debe cesar. Y lamentablemente tenemos que estar aquí porque tenemos un gobierno increíblemente débil que no se atreve a trazar una línea roja. Por eso estamos aquí.

Con la esperanza de que ayude”, indicó la manifestante Marieke van Zijl.

Marjon Rozema, portavoz de Amnistía Internacional, uno de los organizadores de la protesta, pidió el uso de “todos los medios económicos y diplomáticos para aumentar la presión sobre Israel”.

Lamentando a las víctimas del ataque a la sinagoga

En Gran Bretaña, mientras tanto, cientos de personas se reunieron para conmemorar el ataque de Hamás de 2023 y lamentar a las víctimas de un ataque a una sinagoga en Manchester.

Una multitud se reunió frente a la Catedral de Manchester, portando banderas israelíes y del Reino Unido y carteles pidiendo la liberación de rehenes retenidos por Hamás.

Un cartel rindió homenaje a dos hombres que murieron en el ataque a la sinagoga en Yom Kipur, el día más sagrado del año judío. Decía que su “valentía nunca será olvidada”. El atacante fue abatido por la policía el jueves frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, después de embestir un coche contra peatones y atacarlos con un cuchillo.

París también vio una manifestación de apoyo a los rehenes retenidos por Hamás. Cientos de manifestantes, muchos ondeando o envueltos en banderas israelíes, marcharon por las calles de la ciudad gritando “Liberen a los rehenes”, de los cuales se cree que unos 20 están vivos.

Un fin de semana de manifestaciones en toda Europa

Un día después de las manifestaciones masivas en España, miles de personas realizaron marchas más pequeñas en varias ciudades, pidiendo un “fin al genocidio” y el cese de las relaciones comerciales con Israel.

Las manifestaciones en Santiago y Gijón, ambas en el norte de España, estuvieron entre las más grandes, con varios miles de asistentes. En Gijón, un grupo de mujeres marchó llevando bultos blancos que simbolizaban los cuerpos de niños muertos en Gaza.

Las manifestaciones del domingo se produjeron un día después de que cientos de miles marcharan en Roma, Barcelona y Madrid en una muestra de creciente indignación internacional por la campaña militar de dos años de Israel en Gaza. Se llevaron a cabo manifestaciones más pequeñas en París, Lisboa, Atenas y Skopie, Macedonia del Norte, así como en Londres y Manchester.

Hamás dijo que ha aceptado algunos elementos de un plan presentado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra.

___________________________________

Contribuyeron a esta los corresponsales Mike Corder en La Haya, Holanda; John Leicester en París, Teresa Medrano en Madrid y Jill Lawless en Londres.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.