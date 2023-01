Cientos de personas despiden a lisa marie presley en graceland

Por Evan Garcia y Jonathan Allen

22 ene (Reuters) - Cientos de personas se reunieron en Graceland el domingo para despedir a la cantante Lisa Marie Presley en un servicio conmemorativo en la mansión en Memphis, Tennessee, que heredó de su padre, la leyenda del rock Elvis Presley.

Presley muri√≥ el 12 de enero a los 54 a√Īos. Ese mismo d√≠a hab√≠a sido trasladada de urgencia a un hospital del √°rea de Los √Āngeles despu√©s de sufrir un paro card√≠aco en su casa.

"Nuestro corazón está roto, Lisa, y todos te amamos", dijo su madre, Priscilla Presley, en el servicio en el jardín delantero de Graceland. "Lisa Marie Presley fue un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para muchas personas en todo el mundo".

Los cantantes Alanis Morissette, Billy Corgan y Axl Rose actuaron en el servicio.

A Lisa Marie Presley le sobreviven sus hijas, la actriz Riley Keough y las gemelas de 14 a√Īos Finley y Harper Lockwood.

Dos días antes de su muerte, había aparecido con su madre, Priscilla Presley, en los Globos de Oro en Beverly Hills, California, donde el actor Austin Butler ganó el premio al mejor actor por interpretar a su padre en la película "Elvis". Butler rindió homenaje a ambas mujeres en su discurso de aceptación.

Presley comenzó su carrera musical en la década de 2000 con dos álbumes, "To Whom It May Concern" y "Now What", que llegaron al top 10 de la lista de Billboard 200.

Se casó y se divorció cuatro veces, incluso con la estrella del pop Michael Jackson y el actor Nicholas Cage.

Era hija √ļnica de una de las m√°s grandes estrellas de la m√ļsica estadounidense y ten√≠a 9 a√Īos cuando Elvis Presley muri√≥ de insuficiencia card√≠aca a los 42 a√Īos en 1977 en Graceland. La mansi√≥n es ahora una popular atracci√≥n tur√≠stica.

Elvis Presley y otros miembros de su familia están enterrados en el jardín de meditación de Graceland.

Lisa Marie Presley fue enterrada all√≠ antes del servicio conmemorativo junto a la tumba de su hijo, Benjamin Keough, quien muri√≥ en 2020 a los 27 a√Īos. (Reportes de Evan Garc√≠a en Memphis y Jonathan Allen en Nueva York. Editado en espa√Īol por Marion Giraldo)

Reuters