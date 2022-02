Cientos de personas salen a las calles de la capital de Malí para celebrar la expulsión del embajador francés

Cientos de personas se han concentrado esta pasada noche en la capital de Malí, Bamako, para celebrar la expulsión del embajador de Francia en el país y exigir la salida de las fuerzas francesas de la operación antiyihadista Barkhane.

La protesta, convocada por el llamado Colectivo para la Refundación de Malí, es también un gesto de apoyo hacia los militares que propinaron un doble golpe de Estado en mayo y agosto de 2021, que se suma al descontento de los participantes sobre la presencia francesa.

"Cuando algo no funciona", ha declarado uno de los organizadores, Jeamille Bittar, a Radio France Internationale (RFI), "no hay necesidad de insistir. Todos han entendido que el fracaso de Francia hoy en el Sahel es visible. Esta política neocolonialista no puede continuar".

Para Aboubacar Sidiki Fomba, miembro del Consejo Nacional de la Transición, los militares de la operación Barkhane deben abandonar Malí inmediatamente. "La fuerza de Barkhane ya no tiene estatus legal en Malí. Ya no confiamos en ella y queremos que abandone el territorio con un plan de retirada inmediata", manifestó.

Varios manifestantes estiman que, con más de 5.000 hombres sobre el terreno, los resultados obtenidos por la operación militar francesa no son satisfactorios.

"Hace ocho años que están aquí, supuestamente para eliminar a los yihadistas, pero los terroristas ahí siguen", añadió uno de los participantes sobre una presencia militar que, a su juicio, "impide el desarrollo y la cohesión en África y desestabiliza toda la subregión".

La UE respondió el viernes imponiendo sanciones a cinco altos miembros del gobierno de transición del país, incluido el primer ministro interino, Choguel Maiga quien, también ese mismo día, concedió una entrevista a la agencia oficial de noticias turca Anatolia en la que defendió el asalto militar como una expresión legítima del descontento popular.

"Hay que matizar las cosas, esto no es un clásico golpe militar.En el caso de Malí, las cosas sucedieron de otra manera. Tuvo lugar después de un levantamiento popular que duró meses. Así que varios oficiales con casi 20 años de experiencia, avergonzados de la forma en la que el Gobierno empleaba al Ejército contra la población, procedieron a la detención del expresidente", indicó.

Las sanciones europeas van contra el círculo más estrecho del coronel Asimi Goita, líder golpista y desde junio pasado investido presidente de transición. Incluyen a figuras clave de la transición maliense como el presidente del Consejo Nacional de Transición, Malick Diaw, o el primer ministro del Gobierno de transición, Choguel Maiga, entre otros.