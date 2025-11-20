Cientos de personas se refugian ante erupción volcánica de Indonesia, cerca de Bali

Cientos de personas se instalaron el jueves en refugios temporales tras la erupción de un volcán en Java, la isla principal de Indonesia cerca de Bali, informaron las autoridades.

El monte Semeru, en el este, hizo erupción la tarde del miércoles al lanzar ceniza y gas a más de 13 km de distancia.

La actividad volcánica se calmó el jueves pero continuó con fluctuaciones, según la agencia geológica de Indonesia.

Cerca de 900 personas fueron trasladadas a refugios en escuelas, mezquitas y salones comunales luego de la erupción, indicó Sultan Syafaat, del organismo de manejo de desastres.

Las autoridades también evacuaron a unas 190 personas de las laderas del volcán, en su mayoría escaladores que quedaron varados en un campamento después de la erupción, precisó Rudijanto Tjahja Nugraha, director del parque nacional Semeru.

En 2021, una erupción del monte Semeru mató a más de 50 personas y dañó más de 5.000 casas.

Indonesia, un archipiélago en el sudeste asiático con casi 130 volcanes activos, se ubica en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, donde el choque de placas tectónicas causa abundante actividad volcánica y sismológica.

