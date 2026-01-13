Cientos de venezolanos registran a familiares como presos políticos

GUANARE, Venezuela (AP) — La libertad llegó demasiado tarde para Edilson Torres.

El expolicía iba a ser enterrado el martes en su humilde pueblo rural tras su muerte en una prisión venezolana, donde estuvo incomunicado desde su detención en noviembre por lo que su familia dijo eran acusaciones con motivaciones políticas. Horas antes de la ceremonia, sus hijos, vecinos, policías, amigos y decenas de personas se reunieron para rendirle homenaje.

Torres, de 51 años, murió de un ataque al corazón el sábado, justo cuando su familia esperaba la prometida liberación de prisioneros por parte del gobierno tras la captura en Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro. Su muerte se produce mientras decenas de familias como la suya —que antes dudaban en acercarse a grupos de defensa— ahora se presentan para registrar a sus seres queridos como "prisioneros políticos".

Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal, una organización no gubernamental que rastrea y aboga por los prisioneros venezolanos, declaró que el grupo ha recibido muchos mensajes desde la semana pasada de parte de familias.

Romero, dijo que las familias antes no denunciaban por miedo pero ahora lo están haciendo porque, de alguna manera, sienten que existe esta posibilidad de que sus familias sean liberadas y lo ven como una esperanza o una oportunidad.

El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la semana pasada que un número significativo de venezolanos y extranjeros encarcelados en el país serían liberados como un gesto para buscar la paz.

Romero explicó que de las aproximadamente 300 familias que se acercaron, alrededor de 100 casos hasta ahora han sido confirmados como políticamente motivados. La mayoría de los reportados en los últimos días, dijo, trabajaron alguna vez para el ejército de Venezuela.

Hasta la mañana del martes, Foro Penal había confirmado la liberación de 55 prisioneros. Aunque el gobierno informó una cifra más alta de 116, no los identificó, lo que hace imposible determinar si los liberados estaban tras las rejas por razones políticas u otras.

Emelyn Torres lloró después de que el ataúd, cubierto con la bandera de Venezuela, llegara a su casa para el velorio. A pocos metros, su abuela casi se desmayó mientras decenas de personas se agolpaban en la sala para rendirle homenaje.

Horas antes, mientras una minivan transportaba el cuerpo de su hermano 430 kilómetros (267 millas) desde la capital, Caracas, hasta Guanare, Torres se enteró de que otros hombres vinculados al grupo de WhatsApp que llevó al arresto de su hermano acababan de ser liberados de prisión. Ella lloró. Él no vivió lo suficiente para caminar libre.

Entre los que han sido liberados están: la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, quien se trasladó inmediatamente a España; Biagio Pilieri, un líder opositor que formaba parte de la campaña presidencial de 2024 de la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado; y Enrique Márquez, exautoridad electoral y candidato presidencial.

El empresario italiano Marco Burlò, quien fue liberado de prisión el lunes, dijo a los periodistas fuera de un aeropuerto internacional en Roma el martes que estuvo aislado durante toda su detención, la cual caracterizó como un secuestro puro.

Marco indicó que no puede decir que fue abusado físicamente, pero estuvo sin poder hablar con sus hijos, sin derecho a defensa, sin poder hablar con el abogado y que estaba completamente aislado.

___________________________________

Janetsky reportó desde Ciudad de México.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.