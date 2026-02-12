Cientos de vuelos de Lufthansa cancelados debido a la huelga de pilotos y auxiliares

BERLÍN, 12 feb (Reuters) - Cientos de vuelos de Lufthansa fueron cancelados el jueves debido a la huelga de pilotos y auxiliares de la mayor aerolínea alemana, que lleva años tratando de mantener a rayas los costos de su marca principal

La compañía afirmó que la huelga, convocada por las prestaciones de jubilación y otras reivindicaciones, había provocado la cancelación de cerca de 800 vuelos, lo que había trastocado los planes de viaje de unos 100.000 pasajeros

Esto "afecta a nuestros pasajeros de forma extremadamente dura y desproporcionada", afirmó la compañía, que añadió que espera volver a un programa de vuelos prácticamente normal el viernes

Los paneles de salidas de Fráncfort y Múnich, los centros de operaciones de Lufthansa en Alemania, mostraban que la mayoría de los vuelos habían sido cancelados, incluidos los destinos internacionales

Lufthansa había anunciado anteriormente que intentaría reubicar a los pasajeros en otras aerolíneas propias o asociadas antes de volver a su horario habitual el viernes

La huelga, organizada por el sindicato de pilotos VC y el sindicato de auxiliares de vuelo UFO, se produce coincidiendo con el inicio del festival de cine Berlinale en la capital alemana el jueves y con la reunión de políticos y militares para la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comenzará el viernes

Los pilotos están en conflicto con la aerolínea principal de Lufthansa y su división de carga por las pensiones

Los miembros del sindicato declararon su disposición a ir a la huelga en una votación celebrada el año pasado para presionar a la empresa a que concediera prestaciones de jubilación más generosas

Desde entonces se han reanudado las negociaciones, pero han sido intermitentes y sin resultados

Lufthansa, que ha calificado a su aerolínea principal de "niño problemático", afirma que no hay margen financiero para satisfacer las demandas

Por otra parte, el sindicato de auxiliares de vuelo UFO ha convocado a sus miembros de Lufthansa CityLine a una huelga por el cierre previsto de sus operaciones de vuelo y "la continua negativa del empleador a negociar un plan social colectivo". (Información de Klaus Lauer; redacción de Thomas Seythal; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier Leira)