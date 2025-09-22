Cientos firman carta en defensa de la libertad de expresión tras suspensión de Jimmy Kimmel

NUEVA YORK (AP) — Cientos de estrellas de Hollywood y Broadway, incluidos Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks y Meryl Streep, están instando a los estadounidenses a "luchar para defender y preservar nuestros derechos protegidos constitucionalmente" tras la suspensión de Jimmy Kimmel.

Más de 430 astros de cine, televisión y teatro, así como comediantes, directores y escritores, añadieron sus nombres a una carta abierta el lunes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que argumenta que es "un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación".

La medida se produce menos de una semana después de que ABC suspendiera el programa de entrevistas nocturno de Kimmel tras comentarios que hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Después de que un grupo de estaciones afiliadas a ABC dijera que no emitirían "Jimmy Kimmel Live!", The Walt Disney Co. retiró el programa el miércoles justo antes de su emisión, lo que provocó un torbellino de debate sobre la libertad de expresión.

"Independientemente de nuestra afiliación política, o si participamos en política o no, todos amamos a nuestro país", dice la carta. "También compartimos la creencia de que nuestras voces nunca deben ser silenciadas por aquellos en el poder, porque si le sucede a uno de nosotros, nos sucede a todos".

La lista de firmantes incluye al ganador reciente del Emmy Noah Wyle, la nominada al Oscar Florence Pugh, el comediante David Cross, la ganadora del Tony Kelli O’Hara y la veterana actriz Molly Ringwald. Pedro Pascal, Billy Crystal, Nathan Lane, Kerry Washington y Kevin Bacon también firmaron.

"Este es el momento de defender la libertad de expresión en todo nuestro país. Animamos a todos los estadounidenses a unirse a nosotros, junto con la ACLU, en la lucha para defender y preservar nuestros derechos protegidos constitucionalmente", concluye la carta.

También el lunes, "The View" de ABC opinó sobre la controversia después de no mencionarla durante dos episodios tras la suspensión de Kimmel.

La copresentadora Whoopi Goldberg inició el programa diciendo: "nadie nos silencia" y ella y sus compañeras condenaron la decisión de Disney.

"No entiendo cómo en este país, donde la Primera Enmienda se hizo a la Constitución para garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión, cómo el propio gobierno está usando su peso y poder para intimidar y asustar a la gente para que guarde silencio", dijo Ana Navarro.

La voz más conservadora del programa, Alyssa Farah Griffin, expresó: "La Primera Enmienda es la primera por una razón, por la que necesitas poder responsabilizar a los que están en el poder".

Goldberg también explicó que el programa inicialmente fue reacio a discutir el tema "para ver si Jimmy iba a decir algo al respecto primero" y agregó que "The View" adoptó el mismo enfoque cuando se supo la noticia de la cancelación de "The Late Show with Stephen Colbert" de CBS. Desde su suspensión, Kimmel no ha hecho una declaración pública.