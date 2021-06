Cierra el portal de noticias independiente VTimes tras ser declarado "agente extranjero" por el Gobierno de Rusia

El portal de noticias independiente VTimes ha anunciado este jueves su cierre tan solo tres semanas despu√©s de que fuera declarado como "agente extranjero" por el Ministerio de Justicia de Rusia y a poco m√°s de un mes de cumplir un a√Īo desde su fundaci√≥n.

"Tenemos que comunicarles que no vemos posibilidad de seguir adelante con el medio VTimes", ha indicado el propio medio de comunicación en un comunicado en el que explica que han estudiado las diferentes posibilidades de seguir adelante con su actividad periodística.

"En cada uno de los escenarios estaba presente el riesgo de persecución penal contra el personal del medio, con el consecuente peligro a ser privados de libertad", ha indicado la dirección del VTimes.

Así, el portal de noticias ha decidido que su actividad se suspenderá de forma definitiva a partir del próximo 12 de junio, fecha en que se celebra el Día de la Independencia en Rusia.

"Las empresas de publicidad y los socios no entienden c√≥mo trabajar con un 'agente extranjero', y nosotros no podemos reproch√°rselo. Las donaciones voluntarias de los lectores no son suficientes para financiar un medio de calidad. Y lo que es peor a√ļn, el estatus de agente extranjero priva al VTimes de buena parte de nuestra agenda medi√°tica: muchos funcionarios, hombres de negocios e incluso analistas temen hacer comentarios a un 'agente extranjero', y nosotros tambi√©n entendemos por qu√©", recoge el documento.

VTimes fue fundado a finales de julio de 2020 por un grupo de periodistas que habían dimitido del periódico ruso 'Vedomosti' en protesta contra el nombramiento de un nuevo redactor jefe y de una nueva línea editorial tras el cambio de propietarios.

La ley que permite designar a los medios de comunicaci√≥n como agentes extranjeros --organizaciones que, seg√ļn esa normativa, act√ļan en Rusia promoviendo intereses pol√≠ticos de otros pa√≠ses e intentan influir en las decisiones de las autoridades rusas-- fue firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en noviembre de 2017.

Europa Press