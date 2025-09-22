Cierran aeropuerto de Copenhague por la presencia de drones
El aeropuerto de Copenhague fue cerrado el lunes luego de que se observaran varios drones no identif
El aeropuerto de Copenhague fue cerrado el lunes luego de que se observaran varios drones no identificados en el espacio aéreo circundante, lo que provocó el desvío de una quincena de vuelos, informaron a la AFP la policía y autoridades aeroportuarias.
"El espacio aéreo sobre el aeropuerto de Copenhague está cerrado desde las 20:30 (18:30 GMT) a causa de la presencia de dos o tres drones no identificados. Ningún avión pudo despegar o aterrizar en el aeropuerto", declaró la portavoz del aeropuerto, Lise Agerley Kurstein.
Agregó que unos 15 vuelos fueron desviados hacia otros aeropuertos.
La policía de Copenhague declaró que "tres o cuatro grandes drones" fueron observados sobre el aeropuerto.
No especificó si los drones eran aparatos militares o civiles.
