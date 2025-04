Cierran decenas de complejos turísticos en Cachemira bajo control indio tras ataque

SRINAGAR, India (AP) — Las autoridades en la Cachemira controlada por India cerraron temporalmente más de la mitad de los complejos turísticos en la pintoresca región del Himalaya después de que el ataque mortal de la semana pasada a turistas aumentara las tensiones entre India y Pakistán e intensificara la campaña de seguridad en Cachemira.

Al menos dos agentes de policía y tres funcionarios administrativos, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con la política del departamento, dijeron el martes que la decisión de cerrar 48 de los 87 complejos turísticos autorizados por el gobierno fue una medida de seguridad preventiva. No especificaron por cuánto tiempo estarían cerrados a los visitantes.

La decisión se produjo una semana después de que hombres armados mataran a 26 personas, la mayoría de ellas turistas indios, cerca de la ciudad turística de Pahalgam.

La masacre desencadenó medidas de represalia entre India y Pakistán que incluyeron la cancelación de visas y el retiro de diplomáticos. Nueva Delhi también suspendió un tratado crucial para compartir agua con Islamabad y ordenó el cierre de su frontera con Pakistán. En respuesta, Pakistán ha cerrado su espacio aéreo a las aerolíneas indias.

India ha descrito la masacre como un "ataque terrorista" y acusó a Pakistán de respaldarlo. Pakistán ha negado cualquier conexión con el ataque, que fue reivindicado por un grupo armado antes desconocido que se hace llamar la Resistencia de Cachemira.

Algunos turistas que sobrevivieron a la masacre han contado a los medios indios que los hombres armados seleccionaron a hombres hindúes y les dispararon a quemarropa. Entre los muertos había un ciudadano nepalí y un operador local de paseos en pony que era musulmán.

La región está dividida entre India y Pakistán y es reclamada por ambos en su totalidad. Nueva Delhi describe toda la lucha armada en la Cachemira controlada por India como terrorismo respaldado por Pakistán. Pakistán lo niega, y muchos musulmanes cachemires consideran a los milicianos como parte de una lucha por la libertad autóctona.

A medida que las tensiones aumentan, los disparos transfronterizos entre soldados de India y Pakistán también han aumentado a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que separa el territorio cachemir entre los dos rivales. El martes, el Ejército indio dijo en un comunicado que había respondido a disparos de armas pequeñas "no provocados" desde múltiples puestos del ejército pakistaní por quinta noche consecutiva.

No hubo comentarios de Pakistán, y los incidentes no pudieron ser verificados de manera independiente. En el pasado, los dos bandos se han acusado mutuamente de iniciar escaramuzas fronterizas en la región del Himalaya.

Tropas pakistaníes derribaron un pequeño dron espía indio que voló cientos de metros dentro de la Cachemira controlada por Pakistán, dijeron el martes tres funcionarios de seguridad paquistaníes a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato, ya que no se les permitía hablar con los medios. Señalaron que el dron fue derribado el lunes en la ciudad fronteriza de Bhimber.

Mientras tanto, las fuerzas gubernamentales en la región han detenido e interrogado a casi 2.000 personas, dijeron funcionarios y residentes. Muchos de los detenidos son exrebeldes que luchan contra el dominio indio y otros que los funcionarios describen como "trabajadores de superficie" de los milicianos, un término que las autoridades utilizan para los civiles con supuestos vínculos con insurgentes.

Los soldados indios han demolido las casas familiares de al menos nueve sospechosos de milicianos en toda Cachemira, utilizando explosivos.

Los principales líderes proindia de la región han apoyado la campaña contra los milicianos sospechosos, pero también han cuestionado las demoliciones.

Omar Abdullah, el jefe de ministros de la región, declaró el lunes que se deben evitar tácticas severas contra los civiles. "No deberíamos tomar ninguna medida que aleje a la gente", dijo Abdullah a los legisladores de la región durante una sesión legislativa.

Ruhullah Mehdi, un legislador de la región en el Parlamento nacional de India, calificó las demoliciones de casas como "castigo colectivo".

El turismo indio ha florecido en Cachemira después de que el gobierno del primer ministro Narendra Modi promoviera visitas a la región con la esperanza de mostrar un aumento en el número de turistas como un signo de estabilidad renovada allí.

Millones de visitantes viajan a Cachemira para ver sus estribaciones del Himalaya y sus casas flotantes exquisitamente decoradas, a pesar de los enfrentamientos regulares entre insurgentes y fuerzas gubernamentales. Según datos oficiales, cerca de 3 millones de turistas visitaron la región en 2024, un aumento respecto de los 2,71 millones de visitantes en 2023 y 2,67 millones en 2022.

Pero el ataque de la semana pasada ha asustado a muchos turistas y algunos se han ido de la región. También se están reportando cancelaciones generalizadas por parte de los operadores turísticos, con algunas estimaciones que sitúan el número en más de 1 millón.

El periodista de The Associated Press Munir Ahmed en Islamabad contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.