Cierran el recinto del Oktoberfest en Múnich tras amenaza de bomba y explosión letal

MÚNICH (AP) — La policía cerró el miércoles por la mañana el recinto donde se celebra el Oktoberfest tras una amenaza de bomba del presunto autor de una explosión en el norte de Múnich, informaron las autoridades de la ciudad.

Al menos una persona murió en la explosión registrada antes el miércoles, que según la policía de Múnich formó parte de una disputa doméstica. No estaba claro si el fallecido era el presunto autor u otra persona. Otra persona que no se consideraba peligrosa para la población seguía desaparecida.

Se movilizó a equipos especializados para que acudieran al lugar y desactivaran las trampas explosivas en el edificio, indicó la policía.

La policía registró el recinto en busca de otros artefactos explosivos y pidió a los trabajadores que abandonaran la zona.

El Oktoberfest de este año comenzó el 20 de septiembre y termina el 5 de octubre. El festival de cerveza más grande del mundo suele atraer hasta seis millones de visitantes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.