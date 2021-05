Cierran las urnas en Siria tras una ampliación de cinco horas de la jornada electoral por la alta participación

El Comit茅 Judicial Superior Electoral de Siria ha informado del cierre de urnas en todo el pa铆s y del inicio del recuento de votos, tras una ampliaci贸n de cinco horas, hasta la medianoche del martes, para que los ciudadanos pudieran depositar su voto ante la gran participaci贸n en las urnas que ha tenido la jornada.

En un comunicado recogido por la agencia estatal Sana, el comit茅 ha informado que, a la luz de la gran participaci贸n ciudadana en la jornada de votaci贸n, y tras hablar con todos los subcomit茅s judiciales, se ha decidido finalmente ampliar la duraci贸n de las elecciones durante cinco horas.

Pasadas estas cinco horas, las urnas han cerrado, tras lo que los subcomit茅s de los colegios electorales han iniciado el recuento en presencia de los medios de comunicaci贸n y los enviados de los partidos.

El Comit茅 Judicial Superior Electoral ha agradecido, por 煤ltimo, a todos los ciudadanos sirios su "compromiso con la constituci贸n y la ley", tras destacar que no se ha registrado ninguna infracci贸n a lo largo de la jornada en los diferentes centros de votaci贸n.

Siria ha acudido este mi茅rcoles a las urnas de unas elecciones presidenciales en las que el actual presidente, Bashar al Assad, figura como principal favorito ante la ausencia de figuras de peso de la oposici贸n tras m谩s de diez a帽os de guerra y su eliminaci贸n por los filtros legales existentes.

Los otros dos candidatos a la Presidencia son Abdul谩 Salum Abdul谩, del Partido Socialista Unionista (SUP) y Mahmud Ahmad Marai, de la Uni贸n Democr谩tica 脕rabe Socialista (DASU), un partido opositor autorizado por Damasco.

No obstante, los comicios no se han celebrado en las zonas que no est谩n bajo control del Ej茅rcito, principalmente la provincia de Idlib (noroeste), en manos de una serie de grupos rebeldes --entre los que destaca Hayat Tahrir al Sham (HTS)-- y el noreste de Siria, bajo control de la administraci贸n aut贸noma kurda.

Europa Press