Cierre de bloque petrolero en reserva amazónica de Ecuador tomará cinco años

El cierre de un importante bloque petrolero en una reserva amazónica de Ecuador, decidido en una consulta popular que dio plazo hasta agosto, demorará al menos cinco años, indicó el miércoles el ministro de Energía, Antonio Goncalves.

La suspensión de las actividades para dejar el crudo bajo tierra en el bloque 43, un área ubicada en el parque Yasuní (este), que es parte de la reserva mundial de la biosfera, tomará "cinco años y cinco meses", dijo el funcionario al canal Teleamazonas.

"Ya vamos a empezar cerrando algunos pozos. No ha habido inversión en ITT (campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini)" desde la consulta popular del 20 de agosto de 2023, agregó.

Un 59% de los electores ecuatorianos decidió en las urnas dejar el petróleo del bloque 43 o ITT en el subsuelo de forma indefinida.

El mandato estableció el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción en esa área en un año, lo que el gobierno no ha cumplido y más bien ha seguido extrayendo más de 50.000 barriles por día.

Goncalves señaló que un comité gubernamental creado por el presidente Daniel Noboa, en el cargo desde hace nueve meses, preparó un plan de retiro, que "es el más rápido y que a la vez garantiza mitigar al máximo cualquier riesgo ambiental, jurídico, financiero, social que pueda causar esto, que es inédito".

"Nunca, en ningún país, se ha hecho esto. No es que existe una guía como para poder hacerlo, no hay reglamentos, no tenemos realmente un ejemplo que seguir", apuntó.

Ocupando apenas el 0,08% del millón de hectáreas del protegido parque amazónico, el bloque 43 a cargo de la estatal Petroecuador es el principal de todos los que producen dentro del Yasuní, donde habitan varios pueblos originarios, algunos en aislamiento voluntario.

"Tenemos que hacerlo de una manera pragmática, segura, sin tener ningún tipo de impacto ambiental y social", añadió.

El martes en Quito, una cincuentena de indígenas waorani, que viven en el Yasuní, y ambientalistas, protestaron frente al Ministerio de Energía para que se cumpla el cierre del ITT como estableció la consulta popular. Expertos independientes en derechos humanos de la ONU y oenegés se sumaron al reclamo.

El Ejecutivo indicó el mismo día que para Noboa "su compromiso de honrar esta decisión se mantiene en firme".

Ecuador estimó el año pasado pérdidas por 16.470 millones de dólares en dos décadas con el cierre del bloque 43.

AFP