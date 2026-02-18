Cierre de emblemática fábrica de neumáticos suma más tensión a debate por reforma laboral de Milei

BUENOS AIRES (AP) — Mientras el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei y líderes sindicales de Argentina se preparan para una pulseada definitiva esta semana por una reforma laboral que apunta a dar un giro copernicano en las relaciones de trabajo, la única empresa nacional productora de neumáticos del país anunció el miércoles su cierre definitivo y el despido de casi 10.000 trabajadores.

Fate (Fábrica Argentina de Telas Engomadas), situada en la localidad bonaerense de Virreyes, comunicó a sus empleados que después de 80 años de actividad se veía obligada a cerrar debido a “los cambios en las condiciones de mercado”, según un comunicado.

“Tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo”, acotó. En la planta, trabajaban 920 operarios.

FATE es el último eslabón en una cadena de más de 20.000 empresas locales que, según cifras oficiales, bajaron sus persianas desde 2023 como consecuencia de la crisis económica y caída del consumo, agravada por la apertura masiva de importaciones en el marco del programa antiinflacionario de Milei para ampliar la oferta y bajar precios.

El cierre de la única fábrica de neumáticos del país se da en medio del debate parlamentario de una reforma laboral impulsada por Milei que golpea los cimientos del poderoso aparato sindical, el cual ha frenado iniciativas similares de anteriores gobiernos.

El proyecto oficialista, que obtuvo media sanción del Senado la semana pasada, propone un nuevo régimen laboral que entre sus puntos principales redefine la base de cálculo de las indemnizaciones y limita el derecho a la huelga.

Debate y huelga general

Mientras el oficialismo negocia contrarreloj con bloques de la oposición dialoguista para que la reforma laboral se debata este jueves en el recinto, la principal central sindical del país ratificó una huelga general para el mismo día.

“La Argentina va a estar parada de una punta a la otra”, advirtió Cristian Jeronimo, uno de los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) el miércoles en rueda de prensa. “Queremos hacer un llamado de atención a los diputados, que tengan muy claro que representan los intereses del pueblo argentino”.

La medida de fuerza promete ser contundente, ya que contará con la adhesión de los sindicatos que representan a los trabajadores del transporte. También se adhieren empleados estatales, de bancos y de las principales industrias.

El gobierno aspiraba a que la reforma se convierta en ley esta semana, pero el rechazo de la oposición a un controvertido artículo sobre licencias por enfermedad lo forzó a conceder ajustes al texto procedente del Senado para garantizarse los votos.

El artículo en cuestión modificaba el régimen de licencias médicas al reducir el porcentaje del salario que recibirán los trabajadores en caso de enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral.

Con su eliminación, si el proyecto es aprobado en Diputados deberá regresar al Senado para su sanción definitiva la próxima semana.

Más importaciones, menos fábricas

Tras el cierre de FATE, la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que “no puede analizarse como un episodio aislado", sino como parte de un fenómeno más complejo en el que las industrias "enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada”.

La fábrica pasó de producir 360.000 neumáticos al año a 150.000, resultándole imposible competir con los precios de productos de origen chino.

“La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia”, señaló UIA.

Según cifras de la propia entidad, se perdieron 65.000 puestos en toda la industria en los últimos dos años.

Frente al aluvión de importaciones, los industriales reclamaron a Milei “medidas para defender sus cadenas de valor estratégicas frente a situaciones de dumping, subsidios encubiertos o distorsiones sistémicas”.