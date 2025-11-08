Cierre de gobierno golpea a la economía de la zona de Washington

WASHINGTON (AP) — Con el cierre gubernamental, los despidos de trabajadores del gobierno y un nuevo recorte en la ayuda alimentaria federal, el Banco de Alimentos del Área Capital en Washington se está preparando para el aumento de personas que necesitarán su ayuda antes de la temporada navideña.

El banco de alimentos, que atiende a 400 despensas y organizaciones de ayuda en el Distrito de Columbia, el norte de Virginia y dos condados de Maryland, está proporcionando 8.000.000 de comidas más de las que había preparado para este año fiscal, un aumento de casi el 20%.

La ciudad está siendo golpeada "especialmente fuerte", declaró Radha Muthiah, directora ejecutiva y presidenta del grupo, "debido a la secuencia de eventos que ha ocurrido a lo largo de este año".

La capital de la nación ha sido golpeada por una serie de decisiones de la administración Trump, desde los despidos de trabajadores federales hasta la intervención de las fuerzas del orden. El golpe adicional del cierre, que ha dejado a los trabajadores sin empleo y ha pausado el dinero para la asistencia alimentaria, solo está profundizando el impacto económico.

Las últimas cifras de la Oficina de Análisis de Ingresos de D.C. no tienen en cuenta los cambios en la fuerza laboral desde el cierre que comenzó el 1 de octubre. Pero incluso el reporte de empleo de septiembre muestra que la tasa de desempleo ajustada estacionalmente se mantiene en el 6%, en comparación con la tasa nacional más reciente del 4,3%, y ha sido la más alta del país durante meses.

Los problemas económicos parecen estar resonando políticamente. La demócrata Abigail Spanberger ganó la elección el martes como gobernadora de Virginia después de centrar su mensaje de campaña en los efectos de las acciones del presidente Donald Trump sobre la economía del estado.

El impacto a largo plazo se sentirá mucho después de que el gobierno reabra, dicen los expertos.

Negocios locales agobiados

Washington tiene la mayor proporción de trabajadores federales del país, alrededor del 20%, según cifras oficiales, y aproximadamente 150.000 empleados federales viven en el área. Para el lunes, cientos de miles de trabajadores federales en todo el país habrán perdido al menos dos cheques de pago completos debido al cierre. A nivel nacional, al menos 670.000 empleados federales están sin empleo, mientras que alrededor de 730.000 están trabajando sin paga, según el Centro de Políticas Bipartidistas.

Durante el cierre, el número de empleados federales en el sistema de tránsito de Washington cada día de la semana ha disminuido en aproximadamente una cuarta parte en comparación con el número de pasajeros en septiembre. Los restaurantes que la Asociación de Restaurantes del Gran Washington dice que ya estaban lidiando con márgenes reducidos debido a las caídas estacionales y las consecuencias del despliegue de la Guardia Nacional en las calles de la ciudad. Están enfrentando más desafíos en un momento en que los propietarios esperaban una recuperación.

Tracy Hadden Loh, investigadora de Brookings Metro, un grupo de expertos, indicó que quedarse sin cheques de pago está causando problemas significativos de ingresos para los trabajadores federales, lo que podría llevar a incumplimientos en hipotecas y préstamos estudiantiles. Para los negocios locales, especialmente aquellos que dependen del gasto discrecional de los trabajadores federales, podría exacerbar el impacto durante el trimestre de octubre a diciembre, que es de altas ventas.

"Muchos negocios dependen de un mayor gasto en el cuarto trimestre para tener un año con ingresos positivos", señaló Loh.

Las pequeñas empresas están sintiendo la pérdida de ese gasto.

La multitud que veía el partido de la Premier League del Liverpool el fin de semana pasado habría estado de pie solamente en The Queen Vic, un bar en el noreste de Washington. Pero ese no fue el caso, relató Ryan Gordon, copropietario del pub británico.

"Todavía teníamos asientos para la gente, lo que significa que los bares a nuestro alrededor que reciben nuestro desbordamiento no obtuvieron nada", sostuvo Gordon.

El negocio ha disminuido alrededor del 50% en comparación con lo que era antes del cierre, dijo. Se considera afortunado en la escena de restaurantes locales porque es dueño del edificio y no tiene que pagar alquiler.

"En la medida en que el gasto discrecional de los hogares del área de D.C. esté limitado, eso podría empujar a muchos negocios locales a números rojos", aseguró Loh. La culminación del cierre, el recorte en la asistencia alimenticia y los despidos están pesando mucho en los hogares que nunca antes habían buscado ayuda, agregó.

Una familia se ve obligada a mudarse

Thea Price fue despedida de su trabajo en el Instituto de Paz de los Estados Unidos en marzo de este año, como parte de la ola de despidos destinados a reducir el tamaño del gobierno federal. Su esposo, un contratista del gobierno, también perdió su trabajo en un museo. Desde entonces, han vivido de ahorros, Medicaid y SNAP.

Price, de 37 años, fue recientemente a una despensa de alimentos en Arlington, Virginia, por primera vez. El cierre detuvo la financiación para SNAP, después de que le tomó meses obtenerlo, y los pagos de 500 dólares que recibe cada mes cesarán. Virginia envió un pago parcial, pero no fue suficiente, aseveró Price. Con sus opciones para mantenerse a sí misma y a su familia agotándose, Price se está mudando de regreso a su ciudad natal en el área de Seattle.

"No podemos permitirnos quedarnos en el área por más tiempo y esperar que algo pueda salir bien", dijo. "Estamos en un lugar muy diferente al de cuando estas cosas comenzaron en marzo".

En el Banco de Alimentos del Área Capital en el noreste de Washington, los montacargas se movían rápidamente descargando camiones, moviendo alimentos y preparándose para una distribución organizada para empleados federales y contratistas, y los preparativos se están intensificando con la temporada navideña en mente. La organización espera proporcionar un millón de comidas más este mes de lo que había anticipado antes del cierre.

"Estamos muy enfocados obviamente en la inmediatez de todos estos impactos hoy y en llevar alimentos a quienes los necesitan", afirmó Muthiah, directora del grupo. Pero advirtió que hay implicaciones a largo plazo en la crisis con personas utilizando sus ahorros y fondos de jubilación para salir adelante.

"La gente está pidiendo prestado contra su futuro para poder pagar las necesidades básicas hoy", expresó.

El videoperiodista Nathan Ellgren contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.