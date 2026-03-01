Cierre del espacio aéreo y cancelación de vuelos tras ataque de EEUU e Israel a Irán

Miles de vuelos hacia Oriente Medio han sido retrasados o cancelados después de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, en la mayor perturbación en el transporte aéreo global desde la pandemia de covid-19.

Irán, Irak, Israel, Siria, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron al menos cierres parciales de su espacio aéreo después de los bombardeos del sábado y el lanzamiento de misiles por parte de Irán a las capitales de la rica región del Golfo.

Grandes aerolíneas de Oriente Medio, Europa, Asia-Pacífico y Estados Unidos anunciaron cancelaciones generalizadas, dejando a miles de pasajeros varados.

Entre las más conocidas destacan Emirates, Etihad, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines y Lufthansa.

Según la empresa de análisis de aviación Cirium, el sábado unos 4.218 vuelos debían aterrizar en países de Oriente Medio pero 966 (22,9%) fueron cancelados. La cifra sube a 1.800 si se incluyen también los de salida.

Para el domingo, 716 vuelos de los 4.329 programados hacia Oriente Medio han sido suspendidos, añade Cirium.

El sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware informó de más de 19.000 vuelos retrasados a nivel mundial y más de 2.600 cancelados a las 02H30 GMT del domingo.

Irán cerró rápidamente su espacio aéreo cuando comenzaron los ataques "hasta nuevo aviso", dijo el portavoz de la Organización de Aviación Civil de Irán, citado por la agencia de noticias Tasnim.

Israel también cerró su espacio aéreo a vuelos civiles, anunció la ministra de Transportes Miri Regev.

El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán, en el que murió el guía supremo iraní Alí Jamenei, desencadenó una lluvia de misiles en represalia en toda la región.