Cierre del Gobierno de EEUU pone en jaque a las aerolíneas ante el caos de los viajes

Por Shivansh Tiwary

6 nov (Reuters) - Las aerolíneas estadounidenses se apresuraban el jueves a reajustar sus horarios y a responder a una avalancha de consultas de los clientes después de que Estados Unidos ordenara recortes de vuelos en algunos de los aeropuertos más concurridos del país, la última interrupción de los viajes por el prolongado cierre de la Administración.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el miércoles que ordenaría recortes drásticos, citando los riesgos para la seguridad del control del tráfico aéreo derivados del cierre del Gobierno.

El cierre, el más largo de la historia de Estados Unidos, ha obligado a unos 13.000 controladores aéreos y 50.000 inspectores de seguridad a trabajar sin sueldo.

La escasez de personal ya ha provocado decenas de miles de retrasos en los vuelos en todo el país, y las aerolíneas calculan que al menos 3,2 millones de viajeros se han visto afectados.

Fuentes del sector dijeron a Reuters que la primera ronda de reducciones, que recortará alrededor del 4% de los vuelos programados, entrará en vigor el viernes. Los recortes aumentarán al 5% el sábado, al 6% el domingo y llegarán hasta el 10% la próxima semana si persiste el cierre.

"Se trata de una situación fluida, pero creemos que el impacto es más manejable de lo que sugieren los titulares...", dijo Tom Fitzgerald, de TD Cowen, agregando que el momento en que finalice el cierre sigue siendo el factor decisivo.

La mayoría de las acciones de las aerolíneas bajaban en las operaciones previas a la apertura del mercado, aunque Frontier Group ganaba un 1% tras su optimista previsión de beneficios del miércoles.

RECORTES AMENAZAN VIAJES DE VACACIONES

A menos que se reabra el Gobierno, el drástico plan amenaza con sumir en el caos los planes de vacaciones de millones de estadounidenses que viajan para Acción de Gracias, marcando uno de los efectos dominó más visibles hasta ahora del cierre gubernamental de duración récord.

"Puede que (las aerolíneas) tengan cierta flexibilidad en los precios, pero si este cierre se prolonga mucho más, debería tener un efecto negativo general", dijo David Morrison, analista senior de mercado de Trade Nation, Reino Unido.

Aerolíneas como United Airlines, American Airlines y Southwest se vieron desbordadas por las consultas de los pasajeros en plataformas de redes sociales como X, en busca de claridad sobre sus planes de viaje.

"Por favor, ustedes y sus compañías aéreas -para la semana de Acción de Gracias- publiquen todas las cancelaciones con al menos una semana de antelación", instaba un usuario de X en respuesta a la publicación de United en la que se detallaban las reducciones de vuelos.

* Se espera que la Administración Federal de Aviación emita formalmente la orden de reducción de vuelos a lo largo del día. La medida pretende aliviar la presión sobre los controladores, ya que la FAA cuenta con unos 3.500 empleados menos y muchos de ellos trabajan horas extraordinarias obligatorias y semanas de seis días incluso antes del cierre.

Aun así, las compañías aéreas han hecho hincapié en que intentarán minimizar las molestias para los clientes y que ya se están realizando gestiones para cambiar las reservas.

El presidente ejecutivo de United, Scott Kirby, dijo que la aerolínea centrará sus recortes en los vuelos regionales y las rutas nacionales no centrales, y que espera volver a reservar billetes para muchos de los viajeros afectados.

Southwest, la mayor aerolínea nacional, dijo que está evaluando cómo afectarán los recortes a su programación y que se comunicará con los clientes lo antes posible.

"Supongo que la buena noticia es que estamos en un periodo de baja demanda en noviembre", dijo el miércoles Barry Biffle, presidente ejecutivo de Frontier Airlines, y añadió que la reducción de vuelos podría incluso ayudar a los ingresos unitarios de la compañía. (Reporte de Shivansh Tiwary en Bengaluru; Reporte adicional de Johann M Cherian; Editado en Español por Manuel Farías)