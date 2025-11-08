Cierre del Gobierno de EEUU provoca segundo día de recortes de vuelos

WASHINGTON, 8 nov (Reuters) - Las aerolíneas estadounidenses y los viajeros se enfrentaban el sábado a un segundo día de recortes de vuelos en todo el país, mientras se espera que el cierre del Gobierno federal provoque más cancelaciones en los próximos días.

La Administración Federal de Aviación ordenó a las aerolíneas que redujeran el 4% de los vuelos el sábado en 40 aeropuertos importantes debido al cierre. Los recortes aumentarán al 6% el martes y al 10% el 14 de noviembre.

Los recortes, que comenzaron a las 6 a.m. ET (1100 GMT) del viernes, incluyen unos 700 vuelos de las cuatro mayores aerolíneas -American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines.

Las aerolíneas reducirán menos vuelos el sábado que el viernes debido al menor volumen global. United reducirá 168 vuelos, frente a los 184 del viernes, mientras que Southwest cancelará algo menos de 100 vuelos, frente a 120.

Durante el cierre récord del Gobierno que se prolonga por 39 días, 13.000 controladores aéreos y 50.000 controladores de seguridad se han visto obligados a trabajar sin sueldo, lo que ha provocado un aumento del absentismo. Muchos controladores aéreos fueron notificados el jueves de que no recibirían compensación por un segundo período de pago la próxima semana.

La Administración de Donald Trump ha aumentado la presión sobre los demócratas del Congreso para que acepten un plan republicano para financiar el Gobierno federal, lo que permitiría su reapertura.

Una de esas presiones es la posibilidad de que se produzcan drásticas interrupciones en el transporte aéreo. Los demócratas sostienen que los republicanos son los culpables del cierre porque se niegan a negociar la prórroga de las subvenciones a los seguros médicos.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que era posible que exigiera recortes del 20% en el tráfico aéreo si las cosas empeoran y más controladores no se presentan a trabajar.

"Evalúo los datos", dijo Duffy. "Tomaremos decisiones en función de lo que veamos en el espacio aéreo".

En el marco de las cancelaciones, las ausencias de controladores aéreos el viernes obligaron a la FAA a retrasar cientos de vuelos en 10 aeropuertos, entre ellos Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington D.C y Newark. Más de 5.600 vuelos sufrieron retrasos el viernes.

Esta semana, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que entre el 20% y el 40% de los controladores no se presentaban a trabajar un día cualquiera. (Reporte de David Shepardson; Editado en Español por Manuel Farías)