Cierre del gobierno federal entra en su segunda semana, pero surgen conversaciones discretas

WASHINGTON (AP) — Las visitas al Capitolio se han detenido. La Cámara de Representantes mantiene sus puertas cerradas, mientras el Senado está atrapado en un bucle de votaciones fallidas sobre un plan rechazado para reabrir el gobierno. El presidente Donald Trump amenaza con despedir en masa a trabajadores federales y negarse a pagar los salarios atrasados al resto.

Mientras el cierre del gobierno entra en su segunda semana, no hay un desenlace claro a la vista.

"Hay que negociar", argumentó el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, hasta altas horas de la noche en el pleno del Senado. "Así es como funciona".

Pero no hay negociaciones, al menos públicamente, en marcha.

El cierre continúa, pero hay indicios de conversaciones discretas

Los republicanos, que tienen el control mayoritario en el Congreso, creen que tienen la ventaja política, mientras rechazan las demandas demócratas de financiar rápidamente los subsidios de seguro de salud como parte de cualquier plan para terminar con el cierre.

Pero los demócratas también se han atrincherado, convencidos de que los estadounidenses están de su lado en la lucha para prevenir los inminentes aumentos de precios en la atención médica y culpan a Trump por el cierre.

Sin embargo, entre bambalinas, las señales de incomodidad son evidentes.

Un grupo de senadores, republicanos y demócratas, ha comentado opciones para abordar el problema del seguro de salud. Una de ellas, la senadora Susan Collins de Maine, ha ofrecido sus propios planes.

Dos republicanos destacados, la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia y el senador Josh Hawley de Missouri, han dicho que hay que hacer algo para detener los aumentos en las tarifas del seguro de salud.

Y el propio Trump señaló que estaba abierto a negociar con los demócratas sobre sus demandas para salvar los subsidios de salud. A principios de esta semana, el presidente dijo que las conversaciones ya estaban en marcha y que quería "una gran atención médica" para la gente, solo para cambiar su tono horas después y decir que el gobierno debe reabrir primero.

Trump quiere un acuerdo sobre salud

"Hablé extensamente con el presidente ayer sobre ese mismo tema", dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, sobre su conversación del lunes con Trump. "Y sí, él quiere resolver problemas".

En su núcleo, el debate gira en torno al asunto de la atención médica, que ha enredado al Congreso durante años, y en particular, la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare, que Trump intentó sin éxito derogar y reemplazar durante su primer mandato en la Casa Blanca.

El Congreso aumentó los subsidios federales que ayudan a la gente a contratar pólizas de seguro privado en el marco de la Ley de Cuidado de Salud Asequible durante la pandemia de COVID-19.

La ayuda federal fue popular y aumentó la inscripción en la ACA a un récord de 24 millones de personas. Está previsto que esos subsidios mejorados expiren a final de año.

Los republicanos dicen que el Congreso puede abordar el problema del seguro de salud en los próximos meses. Los demócratas están luchando para resolver el problema ahora, ya que la gente está recibiendo avisos de subidas de cuotas para el nuevo año.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, ha dicho que puede haber un camino a seguir, una vez que el gobierno reabra.

"Siempre planeamos tener esas discusiones", dijo Johnson, republicano de Luisiana.

Muchas dudas y escasa confianza

Pero los demócratas argumentan que los republicanos no abordaron los subsidios de salud que expiran este verano cuando aprobaron la ley insignia de Trump, comúnmente conocida como la Ley del gran hermoso proyecto de ley.

Los demócratas dudan que, dado que Johnson mantiene la cámara baja fuera de sesión legislativa y ha enviado a los legisladores a trabajar en sus distritos, los republicanos vayan a volver rápidamente al trabajo para resolver el problema de la atención médica.

"Decenas de millones de personas están a punto de experimentar aumentos drásticos en los costos del seguro de salud, ¿cómo es eso aceptable en el país más rico de la historia del mundo?", dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries de Nueva York.

"Una crisis de salud se está desarrollando ante los ojos del pueblo estadounidense debido a las acciones tomadas por el Partido Republicano, están de vacaciones", dijo.

Salarios perdidos para los trabajadores y más votaciones fallidas

Si bien los empleados federales a menudo han perdido salarios durante los cierres, y el primer período de pago se acerca la próxima semana, Trump ahora amenaza con eliminar el pago garantizado de salarios atrasados. Sería un cambio drástico respecto a lo normal. La oficina de presupuesto de la Casa Blanca, bajo Russ Vought, argumenta que la ley dice que el pago atrasado no es automático y que el Congreso tendría que aprobarlo.

Al mismo tiempo, la estrategia de Thune de intentar atraer a más senadores demócratas para unirse a los republicanos para avanzar en el proyecto de ley aprobado por la Cámara que financiaría el gobierno sin una solución de salud no ha funcionado.

De hecho, las partes se están alejando más.

El senador Angus King, un independiente de Maine que ha votado varias veces con los republicanos para financiar el gobierno, ha dicho que podría cambiar su voto, sumándose a la mayoría de los senadores demócratas que están esperando un acuerdo mejor.

Está previsto que el Senado vuelva a intentar el miércoles avanzar en el proyecto de ley republicano de la Cámara, pero se espera que fracase de nuevo.

Cada lado se ha atrincherado, convencido de que están en el lado correcto de la lucha por el cierre, en parte porque eso es lo que muestran sus datos internos.

Durante el fin de semana, los demócratas del Senado recibieron información que sugiere que su mensaje sobre la atención médica estaba funcionando con los votantes. El comunicado del PAC de la mayoría del Senado fue difundido a los demócratas de la Cámara y campañas en todo el país el martes, con una directiva clara: mantengan la línea.

"Sería un error quitar la presión a los republicanos", dice el documento.

Mientras tanto, los republicanos se atienen a su propio plan. Un documento del brazo de campaña republicano de la Cámara de Representantes instó a los candidatos a centrarse en el impacto económico del cierre, incluyendo un desglose a nivel de distrito de quién se vería afectado por un cierre del gobierno.

Los dos bandos han enmarcado la lucha por el cierre como un precursor de las elecciones de mitad de legislatura de 2026.

Los periodistas de Associated Press Kevin Freking y Stephen Groves contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.