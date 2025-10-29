Cierre del Gobierno federal podría costar hasta US$14.000 millones a la economía de EEUU

Por David Morgan

WASHINGTON, 29 oct (Reuters) - El cierre de la Administración federal podría costar a la economía estadounidense entre US$7000 millones y US$14.000 millones, lo que supondría una reducción de hasta el 2% del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, debido a la interrupción del gasto público, informó el miércoles la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), un organismo no partidista.

El cierre parcial cumplía 29 días el miércoles sin que se vislumbre el final, mientras los republicanos del Senado pedían a los demócratas que apoyaran una medida provisional para financiar las agencias federales hasta el 21 de noviembre y los demócratas exigían negociaciones para ampliar créditos fiscales para ayudar a los estadounidenses a adquirir cobertura de seguro médico privado a través de la Ley de Asistencia Asequible.

La CBO estimó que la economía se resentiría como consecuencia del retraso en el gasto federal en remuneración de empleados, bienes y servicios, y prestaciones de cupones de alimentos para estadounidenses de bajos ingresos.

"Aunque la mayor parte de la disminución del PBI real se recuperará con el tiempo, la CBO estima que entre US$7000 y US$14.000 millones no se recuperarán", dijo el director de la agencia, Phillip Swagel, en una carta del 29 de octubre al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, un republicano de Texas que solicitó el análisis.

"Los efectos del cierre sobre la economía son inciertos. Esos efectos dependen de las decisiones que tome la Administración durante el cierre", escribió Swagel.

Alrededor de 750.000 trabajadores federales han sido suspendidos de empleo y sueldo desde que la financiación del Gobierno terminó el 1 de octubre, el comienzo del año fiscal federal 2026.

La Administración Trump ha tomado medidas para pagar a los soldados estadounidenses, los agentes de la ley federal y los funcionarios de inmigración. Otros empleados federales han seguido trabajando sin sueldo.

CBO dijo que la economía sufriría una pérdida permanente de US$7000 millones si el cierre terminara esta semana. Un cierre de seis semanas hasta el 12 de noviembre costaría US$11.000 millones y un cierre de ocho semanas hasta el 26 de noviembre costaría US$14.000 millones. (Reporte de David Morgan. Editado en español por Manuel Farías)