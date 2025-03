cifra de muertos por sismo de myanmar supera 1.600; junta permite rescatistas foráneos

(Agrega detalles, citas y contexto)

BANGKOK, 29 mar (Reuters) - Los gobernantes militares de Myanmar permitieron el sábado la llegada de cientos de socorristas extranjeros tras el terremoto que causó más de 1.600 muertos, la catástrofe natural más letal que afecta en años a este país empobrecido y asolado por la guerra.

El sismo de magnitud 7,7 del viernes, uno de los mayores que han sacudido este país del sudeste asiático en el último siglo, paralizó aeropuertos, puentes y carreteras en medio de una guerra civil que ha destrozado la economía y desplazado a millones de personas.

El número de muertos en Myanmar ascendía a 1.644, según informó el sábado el gobierno militar, de acuerdo con el servicio de noticias birmano de la BBC. En la vecina Tailandia, donde el sismo sacudió edificios y derribó un rascacielos en construcción en la capital, Bangkok, perecieron al menos nueve personas.

Los supervivientes de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, cavaban el viernes con sus propias manos, en un intento desesperado por salvar a los que seguían atrapados, a falta de maquinaria pesada y en ausencia de las autoridades.

En Bangkok, las operaciones de rescate continuaban el sábado en el lugar del derrumbe de una torre de 33 pisos, donde 47 personas estaban desaparecidas o atrapadas bajo los escombros, entre ellas trabajadores de Myanmar.

Los modelos de predicción del Servicio Geológico de Estados Unidos estimaron que el número de muertos en Myanmar podría superar los 10.000 y las pérdidas podrían superar la producción económica anual del país.

Un día después de hacer un inusual llamado a la ayuda internacional, el jefe de la junta de Myanmar, el general en jefe Min Aung Hlaing, viajó a Mandalay, muy afectada por el terremoto, cerca del epicentro del sismo, que derribó edificios y provocó incendios en algunas zonas.

"El presidente del Consejo de Administración del Estado dio instrucciones a las autoridades para que aceleren los esfuerzos de búsqueda y rescate y atiendan cualquier necesidad urgente", dijo la Junta en un comunicado en los medios estatales, en referencia a Min Aung Hlaing.

Una evaluación inicial del opositor Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar dijo que al menos 2.900 edificios, 30 carreteras y siete puentes resultaron dañados por el sismo.

"Debido a los importantes daños, los aeropuertos internacionales de Naypyitaw y Mandalay están cerrados temporalmente", declaró el Gobierno de Unidad Nacional, que incluye a los restos del gobierno civil electo derrocado por los militares en un golpe de Estado en 2021 que desencadenó la guerra civil.

La torre de control del aeropuerto de Naypyitaw, la capital de Myanmar construida al efecto, se derrumbó, dejándola inoperativa, dijo a Reuters una persona con conocimiento de la situación.

Un portavoz de la junta de Myanmar no respondió a las llamadas en busca de comentarios.

Un equipo de rescate chino llegó al aeropuerto de Rangún, la capital comercial de Myanmar, a cientos de kilómetros de Mandalay y Naypyitaw, y viajará al interior del país en autobús, según los medios estatales.

El presidente chino, Xi Jinping, habló por teléfono con el jefe de la junta, según informó el sábado la embajada de China en Myanmar, y dijo que Pekín aportará ayuda por valor de 13,77 millones de dólares, incluyendo tiendas de campaña, mantas y kits médicos de emergencia.

Estados Unidos, que mantiene una tensa relación con el ejército de Myanmar y ha sancionado a sus oficiales, incluido Min Aung Hlaing, ha dicho que proporcionará alguna ayuda.

También aterrizaron en Rangún suministros de socorro procedentes de India en un avión militar, según los medios estatales, y el gobierno indio declaró que también estaba enviando barcos con 40 toneladas de ayuda humanitaria.

Rusia, Malasia y Singapur también enviaron aviones cargados de suministros y personal de socorro.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), un bloque de 10 países que incluye a Myanmar, reconoció la urgente necesidad de ayuda humanitaria. "La Asean está dispuesta a apoyar los esfuerzos de socorro y recuperación", declaró el grupo en un comunicado.

Corea del Sur dijo que proporcionará una ayuda humanitaria inicial de 2 millones de dólares a Myanmar a través de organizaciones internacionales.

Los habitantes de las zonas más afectadas están desesperados por recibir ayuda.

El sismo, que se produjo hacia el mediodía del viernes, afectó a amplias zonas de Myanmar, desde las llanuras centrales en torno a Mandalay hasta las colinas de Shan, en el este, partes que no están completamente bajo control militar.

Las operaciones de rescate en Mandalay no podían igualar la magnitud de la catástrofe, dijo por teléfono un residente, que pidió no ser identificado por motivos de seguridad. "Hay mucha gente atrapada, pero no llega ayuda, simplemente porque no hay mano de obra, equipos ni vehículos", afirmó.

En Bangkok, a 1.000 kms del epicentro, las autoridades proseguían el sábado sus esfuerzos para encontrar a los trabajadores de la construcción atrapados bajo los escombros de la torre derrumbada, utilizando excavadoras, drones y perros de búsqueda y rescate.

El viceprimer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo que se habían desplegado todos los recursos posibles para buscar supervivientes y sacar los cuerpos de los fallecidos. "Siempre tenemos esperanza Seguimos trabajando sin descanso", dijo a los periodistas.

Chanpen Kaewnoi, de 39 años, dijo que corrió hacia allí el viernes por la tarde tras ver en las noticias que el edificio en construcción donde trabajaban su madre y su hermana menor se había derrumbado.

"Llamé a mi hermana, pero por muchas veces que lo intenté no había conexión", dijo tras pasar la noche en vela en el lugar. "Quiero esperar a mi madre y a mi hermana. Quiero volver a ver sus caras", dijo Chanpen, también trabajadora de la construcción.

(Reporte de Redacción en Bangkok, Shoon Naing, Wa Lone y Heather Timmons; escrito por John Mair y Devjyot Ghoshal; editado en español por Carlos Serrano)