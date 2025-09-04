Cifra de muertos por sismo en Afganistán sube a más de 2200; agencias de ayuda solicitan fondos

JALALABAD, Afganistán (AP) — Cientos de cuerpos han sido recuperados de entre las casas destruidas por un potente sismo que remeció Afganistán la semana pasada, lo que elevó el número de fallecidos a más de 2200, afirmó un portavoz del gobierno del Talibán el jueves.

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió varias provincias del remoto y montañoso este del país el domingo por la noche, arrasando aldeas y atrapando a personas bajo los escombros. La mayoría de las víctimas estaban en Kunar, donde muchos viven en empinadas cuencas fluviales separadas por altas montañas.

El portavoz talibán Hamdullah Fitrat, quien proporcionó la cifra actualizada de 2205 víctimas mortales, indicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan. "Se han instalado tiendas para la gente, y la entrega de ayuda de primer necesidad y suministros de emergencia está en curso", agregó.

El terreno accidentado está obstaculizando las labores de rescate y socorro. Las autoridades talibanas han movilizado helicópteros y a comandos militares para ayudar a los sobrevivientes. Los trabajadores humanitarios contaron que han tenido que caminar durante horas para llegar a aldeas aisladas por deslaves de tierra y caídas de rocas.

Los recortes presupuestarios también están teniendo un impacto en la respuesta.

El Consejo Noruego para los Refugiados dijo que tenía menos de 450 empleados en Afganistán, frente a los 1100 de 2023, la fecha del último gran terremoto en el país. Además, la organización cuenta con apenas un almacén y no tenía suministros de emergencia.

"Necesitaremos comprar artículos una vez que obtengamos el financiamiento, pero esto podría llevarnos semanas y la gente necesita ayuda ahora", manifestó Maisam Shafiey, asesor de comunicaciones y defensa del Consejo en Afganistán. "Solo tenemos US$100.000 disponibles para apoyar los esfuerzos de atención a emergencias. Esto supone un déficit de financiación inmediato de US$1,9 millones".

Las organizaciones humanitarias han calificado el último desastre como una crisis dentro de otra crisis.

Afganistán enfrentaba ya el impacto del cambio climático, especialmente la sequía, una economía débil y el regreso de unos dos millones de afganos expulsados de países vecinos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.