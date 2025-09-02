Cifra de muertos por terremoto en Afganistán sube a 900

JALALABAD, Afganistán (AP) — El número de muertos por un fuerte terremoto en el este de Afganistán aumentó a 900, además de 3000 personas heridas, informó un funcionario el martes mientras los equipos de rescate peinaban la zona en busca de sobrevivientes.

El sismo de magnitud 6,0 ocurrió tarde el domingo por la noche en una región montañosa, arrasando aldeas y dejando a personas atrapadas bajo los escombros durante horas.

"Los heridos están siendo evacuados, por lo que estas cifras pueden cambiar significativamente", dijo a The Associated Press Yousaf Hammad, portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán.

"El terremoto causó deslizamientos de tierra en algunas áreas, bloqueando carreteras, pero ya han sido reabiertas, y las carreteras restantes se reabrirán para permitir el acceso a las áreas que eran difíciles de alcanzar".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.