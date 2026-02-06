Cifra récord de presos políticos en Cuba: 1.207 al cierre de enero, ONG

Solo en el primer mes del año, se documentaron 18 nuevas detenciones, en un contexto marcado por la represión sistemática, entrelazada con una profunda crisis económica, apagones recurrentes, escasez de combustible y un creciente aislamiento internacional.

La organización atribuye el aumento de los encarcelamientos a la estrategia del gobierno de Miguel Díaz-Canel de fortalecer el control interno mediante la vigilancia digital, la criminalización de la disidencia y el uso generalizado de la prisión preventiva.

Se informa que la tasa de encarcelamiento alcanza los 923 reclusos por cada 100.000 habitantes. Se está prestando especial atención al monitoreo de las redes sociales, identificadas como uno de los principales factores de riesgo para opositores y jóvenes activistas.

El informe también destaca graves violaciones de los derechos humanos, incluidos arrestos sin orden judicial, acceso limitado a atención médica y condiciones de salud críticas para numerosos presos, pintando un panorama de represión estructural y generalizada en la isla. (ANSA)