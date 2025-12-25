Cignetti de Indiana y DeBoer de Alabama enfrentan a sus antiguas escuelas en el Rose Bowl

INDIANÁPOLIS (AP) — El entrenador de Indiana, Curt Cignetti, reflexiona casi todos los días sobre su época como entrenador asistente en Alabama.

Cree que sus cuatro temporadas trabajando con Nick Saban le enseñaron a priorizar la organización, evitar la complacencia y mantener altos estándares. De hecho, Cignetti piensa que ésa es una de las principales razones por las que se está preparando para su primer Rose Bowl como entrenador en jefe.

El entrenador de Alabama, Kalen DeBoer, se siente de manera similar sobre la temporada que pasó en Indiana. Allí desarrolló lazos estrechos con otros miembros del personal que eventualmente lo siguieron a Tuscaloosa y ayudaron a orquestar la impresionante remontada del Crimson Tide, clasificado en el undécimo puesto, en su visita del pasado fin de semana a Oklahoma (8vo).

En el día en que se esté festejando el Año Nuevo, Cignetti, dos veces nombrado por The Associated Press como el Entrenador del Año, se enfrentará al reemplazo de Saban en Pasadena, California. Ambos compiten por un lugar en las semifinales del playoff del fútbol americano colegial, contra las escuelas que los ayudaron a llegar a este escenario.

“No estaría donde estoy hoy sin mi época bajo la tutela de Nick”, dijo Cignetti el lunes. “Tuvimos grandes años allí. Tomamos un equipo (que estaba 6-7), logramos un 7-6 y un 12-0 al año siguiente en la temporada regular. Nos quedamos cortos en el partido por el título de la SEC contra (Tim) Tebow y Florida y Urban (Meyer). Al año siguiente tuvimos una revancha y los vencimos y ganamos el campeonato nacional en el Rose Bowl”.

Cignetti ya era un entrenador asistente establecido después de la temporada de 2006, cuando Saban lo contrató. El estratega originario de Pittsburgh tenía más de dos décadas de experiencia en la Subdivisión de Tazones de Fútbol Americano y un historial que cualquier aspirante al campeonato nacional desearía.

En tres temporadas en Rice, Cignetti ayudó a Mark Comalander, al futuro seleccionado del draft de la NFL Donald Hollas y a Quentis Roper a terminar sus trayectorias entre los cinco mariscales de campo más productivos en la historia de la escuela. Cignetti hizo lo mismo con Matt Baker en Temple, y para cuando terminó su gestión de seis años en Pittsburgh, cinco de los diez mejores en yardas de pase en la carrera de los Panthers habían trabajado con él.

DeBoer, ex coordinador ofensivo de Indiana, trabajaba en 2019, para un programa de unos Hoosiers en ascenso bajo el entrenador Tom Allen. Indiana terminó esa temporada con 8-5, proporcionando a DeBoer la plataforma de lanzamiento para su primer trabajo como entrenador en jefe en Fresno State. Luego, DeBoer se trasladó a Washington, donde llevó a los Huskies al juego del campeonato nacional después de la temporada 2023.

Los Hoosiers fueron aún mejores en la campaña acortada por la pandemia de 2020 cuando Nick Sheridan, actual entrenador de mariscales de campo de Alabama, reemplazó a DeBoer como el encargado de las jugadas y Kane Wommack, ahora coordinador defensivo de los Tide, estaba completando su segunda campaña en la misma capacidad con Indiana.

“Estaba haciendo todo lo posible para ser un jugador de equipo. Lo que fuera, estaba dispuesto a trabajar para hacer lo que fuera mejor para nuestro equipo, no solo para su unidad”, dijo DeBoer sobre Wommack. “Me alegra que él fuera una gran parte de que yo fuera allí, tratando de llevarme a Indiana. Me alegra que haya devuelto el favor y haya venido aquí”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes