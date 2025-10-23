CIJ afirma que Israel "tiene la obligación" de "aceptar y facilitar" la entrega de ayuda en Gaza

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha afirmado este miércoles que Israel "tiene la obligación" de "acceder y facilitar" la distribución de ayuda a la población palestina de la Franja de Gaza, incluida la ofrecida por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA).

"La corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar los planes para la entrega de ayuda, tanto de Naciones Unidas como de sus entidades", ha afirmado el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, que ha indicado que Israel "debe cubrir las necesidades básicas de la población en Gaza", lo que incluye ofrecer "los medios necesarios para garantizar su supervivencia".

Así, como "potencia ocupante", Israel "tiene la obligación de cubrir las necesidades de la población local, lo que incluye la entrega de productos esenciales y vitales para su bienestar".

"El libre movimiento del personal de Naciones Unidas en la zona para la entrega de esta ayuda también debe ser respetado por Israel", ha puntualizado, en respuesta a una consulta formulada por la Asamblea General de la ONU.

En este sentido, ha asegurado que las autoridades israelíes no han "ofrecido pruebas que respalden que el personal de la UNRWA está vinculado con Hamás", como ha indicado el Ejército israelí en varias ocasiones.

"Estas acusaciones no se encuentran respaldadas", ha afirmado Iwasawa, a pesar de que Israel ha prohibido las actividades de la agencia en suelo israelí tras considerar que su personal estuvo implicado en los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica y otras facciones palestinas el 7 de octubre de 2023.

Además, ha reivindicado que, precisamente desde octubre de 2023, la agencia de la ONU ha sido "una pieza fundamental para la respuesta humanitaria" en el enclave y ha servido a los refugiados palestinos para obtener "ayuda urgente" y salvar sus vidas.

"Israel tiene la obligación de no impedir las operaciones de las entidades de la ONU, de otras organizaciones y de terceros países, así como de cooperar de buena fe con ellas", ha añadido.

El presidente de la corte ha reiterado que es necesario reconocer "el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, así como su derecho a contar con un Estado independiente y soberano, con seguridad y paz".

"Las resoluciones de la ONU contribuyen a la estabilidad regional y de todos los Estados de Oriente Próximo", ha apuntado.

"Por todos estos motivos, el tribunal, de forma unánime, considera que tiene jurisdicción para emitir este documento", ha apuntado, antes de afirmar que "Israel debe cumplir sus obligaciones bajo el Derecho Internacional como potencia ocupante".

“Es necesario que se garantice que la población palestina de los territorios ocupados cuenten con los suministros esenciales para desarrollar su vida diaria, como alimentos, agua, ropa, refugio, combustible y suministros médicos”, ha afirmado, no sin antes matizar que esto también requiere que Israel “respete y proteja todas las instalaciones médicas, así como a su personal”.

Además, ha pedido a Israel “respetar la prohibición a la deportación y traslado forzoso de la población de los Territorios Palestinos Ocupados” y el “derecho de los presos palestinos detenidos por Israel a ser protegidos y recibir visitas del Comité Internacional de Cruz Roja”.

“Pedimos respetar la prohibición sobre el uso del hambre contra los civiles como arma guerra”, recoge el texto, que establece que el Estado de Israel “tiene la obligación, bajo el artículo 105 de la Carta de Naciones Unidas, de garantizar el respeto a los organismos de la ONU en los Territorios Palestinos Ocupados y en todo lo relacionado con él”.

El juez japonés ha reivindicado la “inviolabilidad” de la organización y de la UNRWA ante “cualquier forma de injerencia” y ha rechazado la ley que prohíbe las actividades de la agencia escudándose en una “falta de neutralidad”. “No hay pruebas de que la UNRWA haya violado los principios de imparcialidad recogidos en el artículo 59 del Cuarto Convenio de Ginebra”.

Para la corte, no existen datos suficientes que apunten a que la UNRWA “no es una organización neutral”.

CRITICA LA "PREVISIBLE" POSTURA DE LA CIJ

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ha criticado contundentemente la postura del tribunal, que considera “previsible”, especialmente en lo referente a la UNRWA.

“Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del Derecho Internacional”, ha lamentado en un comunicado.

“La CIJ debería haber denunciado la actividad terrorista en la que ha estado involucrada la UNRWA: empleados de la UNRWA participaron directamente en la masacre del 7 de octubre y continúan apoyando las operaciones terroristas de Hamás, todo ello bajo los auspicios de Naciones Unidas”, ha reafirmado.

“Esta actividad terrorista de Hamás dentro de la UNRWA se remonta a antes de la masacre del 7 de octubre, pero también tuvo lugar durante la masacre y después de ella. Israel proporcionó a la ONU amplias pruebas que demuestran la infiltración de Hamás en la UNRWA, pero la ONU nunca ha investigado el alcance total de dicha infiltración. A día de hoy, la UNRWA sigue empleando a más de 1400 agentes de Hamás. Israel no cooperará con una organización plagada de actividades terroristas”, ha destacado.

En este sentido, ha defendido que Israel “cumple plenamente con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional” y rechaza “rotundamente” la “politización del Derecho Internacional para generar resultados políticos e imponer medidas destinadas a perjudicar al Estado de Israel”.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha expresado a su vez su rechazo y ha tildado la decisión de la CIJ de "lamentable". Para él, la corte está "culpando a Israel de no colaborar con los organismos de la ONU" en vez de "culparse a sí mismos". "Esos mismos órganos se han vuelto un campo de cultivo de terroristas. Tenemos el ejemplo claro de la UNRWA, una organización que ha estado apoyando a Hamás durante años", ha recalcado.