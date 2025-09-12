CIJ da razón a Francia en disputa con Guinea Ecuatorial sobre lujosa mansión parisina decomisada

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio razón a Francia este viernes en una disputa de larga data con Guinea Ecuatorial por una lujosa mansión parisina incautada durante una investigación por corrupción contra el vicepresidente del país africano.

Los dos países llevan más de una década disputándose la propiedad situada cerca del Arco del Triunfo, que dispone de un cine privado, un baño turco y grifería de oro.

Las autoridades francesas confiscaron en 2012 la mansión, cuyo valor estimado se acerca a los US$130 millones, durante una investigación por corrupción contra Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema, y vicepresidente de Defensa y Seguridad de su país.

Guinea Ecuatorial había solicitado a la CIJ, la máxima jurisdicción de la ONU, que dictara medidas cautelares para impedir que Francia vendiera la suntuosa residencia.

"Tras examinar detenidamente los argumentos de las partes, la corte concluye que Guinea Ecuatorial no ha demostrado que posea un derecho plausible a la devolución del edificio", afirmó el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa.

"Por estas razones, la corte, por 13 votos contra dos, rechaza la solicitud de medidas cautelares", añadió Iwasawa.

La propiedad, estimada en 107 millones de euros (US$129 millones), se encuentra en uno de los barrios más exclusivos de París.

Según Malabo, es la embajada de Guinea Ecuatorial en Francia, pero París impugna esta versión y considera que se trata de la residencia de Teodoro Nguema Obiang Mangue.

