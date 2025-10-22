CIJ dice que Israel debe facilitar entrada de ayuda para Gaza y garantizar las necesidades de la población
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó este miércoles que Israel tiene la obligación de gar
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó este miércoles que Israel tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza y no debe utilizar el hambre como un "método de guerra".
La ONU solicitó al tribunal con sede en La Haya que aclarara las obligaciones de Israel, como potencia ocupante, ante la organización y otros organismos.
Esta opinión emitida por el tribunal no es jurídicamente vinculante, pero la corte considera que tiene "gran peso jurídico y autoridad moral".
"Como potencia ocupante, Israel está obligado a garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia", declaró el presidente del tribunal, Yuji Iwasawa.
El magistrado de la CIJ también afirmó que Israel "no ha fundamentado sus acusaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamás (...) o de otras facciones terroristas".
Israel prohibió a la UNRWA operar en territorio israelí tras acusar a algunos de sus empleados de haber participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.
"La Corte considera que Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda proporcionados por las Naciones Unidas y sus entidades, incluida la UNRWA", afirmó Iwasawa.
En ese sentido, el tribunal recordó que Israel además tiene la obligación de "no utilizar el hambre de la población civil como método de guerra".
Israel no participó en las audiencias. Su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, las calificó como "parte de una persecución sistemática y deslegitimación de Israel".
