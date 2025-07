CIJ lista para emitir una esperada opinión consultiva sobre cambio climático

La máxima instancia judicial de la ONU emitirá el miércoles una opinión consultiva que fijará un marco jurídico mundial para la lucha contra el cambio climático, además de definir las responsabilidades de los principales contaminadores hacia los países más vulnerables.

Naciones Unidas pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emitiera un dictamen consultivo sobre las obligaciones de los países en materia de prevención del cambio climático y las consecuencias para los Estados contaminantes.

Según los expertos, se trata de la decisión más importante tras una serie de causas recientes sobre el cambio climático en derecho internacional, con importantes repercusiones potenciales para Estados y empresas de todo el mundo.

Los países vulnerables y los activistas esperan que el dictamen tenga importantes consecuencias jurídicas, entre ellas que unifique la legislación existente, dé forma a las legislaciones nacionales e internacionales e influencie los casos judiciales en curso.

"Será la brújula que el mundo necesita para corregir el rumbo", afirmó Vishal Prasad, director de la asociación Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático.

"Dará un nuevo impulso a los litigios sobre el clima, inspirará políticas nacionales más ambiciosas y guiará a los Estados hacia decisiones que cumplan sus obligaciones legales de proteger a las personas y al planeta", añadió.

Sin embargo, otros afirman que la decisión de la CIJ tendrá un impacto limitado ya que sus opiniones consultivas no son vinculantes y los grandes países contaminantes pueden simplemente ignorarlas.

- "Actos y omisiones" -

La ONU, a pedido del pequeño Estado insular de Vanuatu, solicitó al tribunal, con sede en La Haya, que responda a dos preguntas.

¿Qué obligaciones tienen los Estados, en virtud del derecho internacional, de proteger la Tierra de las emisiones de gases de efecto invernadero?

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de estas obligaciones cuando los Estados, "por sus actos y omisiones, han causado daños significativos al sistema climático"?

La segunda pregunta se refiere a las responsabilidades de los Estados por los daños causados a países pequeños y más vulnerables y a sus poblaciones, en particular los amenazados por la subida del nivel del mar y las condiciones meteorológicas extremas en regiones como el Océano Pacífico.

- "David contra Goliat" -

Las economías avanzadas y los países en desarrollo se enfrentaron en la CIJ durante las audiencias del caso en diciembre, en lo que se describió como una batalla de "David contra Goliat".

El tribunal escuchó más de 100 alegaciones, un récord. Muchas de ellas procedían de Estados pequeños que comparecían ante el tribunal por primera vez.

"Este es quizá el caso más importante de la historia de la humanidad", declaró el representante de Vanuatu, Ralph Regenvanu. "El resultado de este procedimiento tendrá repercusiones para las generaciones venideras, determinando el destino de naciones como la mía y el futuro de nuestro planeta", dijo al panel de 15 jueces. Los grandes contaminadores argumentaron que el arsenal jurídico existente -la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)- era suficiente y no debía alterarse. La representante de Estados Unidos, Margaret Taylor, afirmó que la CMNUCC era "la expresión más actualizada del consentimiento de los Estados a quedar vinculados por el derecho internacional en materia de cambio climático". "La corte debería evitar crear obligaciones nuevas o adicionales a las ya existentes", coincidió el representante indio, Luther Rangreji. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, retiró su financiación de la CMNUCC y se retiró de su pacto histórico, el Acuerdo Climático de París. - "Tumbas acuáticas" - Pero los pequeños Estados argumentaron que este marco es totalmente inadecuado para mitigar los devastadores efectos del cambio climático. "A medida que los mares suben más rápido de lo previsto, estos Estados deben detenerse. Esta Corte no debe permitir que condenen nuestras tierras y a nuestra gente a tumbas acuáticas.", sentenció John Silk, de las Islas Marshall. Tras duras negociaciones en la COP29, los países ricos acordaron aportar al menos US$300.000 millones anuales de aquí a 2035 para financiar la lucha contra el cambio climático. Las naciones vulnerables consideraron que no era suficiente e instaron a la CIJ a hacer más. "Esta es una crisis de supervivencia. También es una crisis de equidad", afirmó el representante de Fiyi, Luke Daunivalu. ric/cvo/sh/hgs/zm