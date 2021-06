Cillessen se pierde la Eurocopa por coronavirus

El portero neerland√©s del Valencia, Jasper Cillessen, se ha quedado fuera de la convocatoria de Pa√≠ses Bajos para la Eurocopa debido al positivo por coronavirus que dio la semana pasada, que a√ļn le mantiene en aislamiento y que no garantiza su plena recuperaci√≥n de cara al torneo.

De esta forma, Marco Bizot, jugador del AZ Alkmaar que tambi√©n hab√≠a entrado en la lista provisional como cuarto portero, finalmente ser√° el tercer guardameta en el equipo dise√Īado por el seleccionador Frank de Boer, al que le ha resultado "incre√≠blemente desagradable" descartar a Cillessen.

"Pero he tenido que tomar este decisi√≥n. Jasper dio positivo por coronavirus, se perdi√≥ una importante parte de la preparaci√≥n y no sabemos cu√°nto tiempo pasar√° hasta que vuelva a estar al 100%. No quiero correr ning√ļn riesgo en ese sentido. Estamos en v√≠speras de un Campeonato de Europa y quiero certezas", explic√≥ De Boer en la web de la selecci√≥n neerlandesa.

Europa Press