Cimic (ACS) repite alianza con Tesla y Neoen para un proyecto de baterías en Australia

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) - Cimic, filial australiana de ACS, ha sido seleccionada por el productor de energía renovable Neoen y la marca de automóviles eléctricos Tesla para construir una infraestructura de baterías en Queensland de 305 megavatios (MW).

A través de su empresa UGL, Cimic preparará el terreno e instalará 312 unidades Tesla Megapack 2XL, junto con la infraestructura de alto voltaje asociada, las instalaciones de control y una sala de interruptores, según ha informado en un comunicado.

Esta adjudicación sigue a las dos fases precedentes, ya entregadas por parte de UGL, por lo que tanto Neoen como Tesla han vuelto a confiar a la filial de ACS el desarrollo de este proyecto, que en conjunto acumula 845 MW de capacidad. La última fase estará terminada a principios de 2028.

"Esta expansión fortalece la resiliencia de la red y apoya la integración de la generación renovable en uno de los corredores energéticos más importantes de Australia", ha señalado el consejero delegado de ACS, Juan Santamaría.

UGL ha entregado 20 proyectos de generación y almacenamiento renovable en todo el país, incluidas seis grandes baterías para Neoen: Victorian Big Battery, Western Downs Battery 1 y 2, Collie Battery 1 y 2, y actualmente está construyendo baterías en Muchea.