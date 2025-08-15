Cincinnati: Alcaraz, con suspenso

Alcaraz finalmente se impuso por 6-3, 4-6 y 7-5 ante un rival que no le dio respiro y lo obligó a sacar a relucir lo mejor de su tenis para seguir en carrera, en un partido en el que también lo forzó a cometer errores antes de avanzar a su duodécima semifinal en un Masters 1000.

Decimoquinta victoria en un torneo de ese tipo para el español de 22 años, que en octavos había despachado en menos de una hora y media al italiano Luca Nardi y que ante Rublev (finalista en Cincinnati en 2021) había sufrido solo una derrota en los cuatro enfrentamientos previos, en cuartos de final del Masters 1000 de Madrid del año pasado y lo había superado en los últimos dos duelos, incluido el que le ganó este año en octavos de final en Wimbledon.

Un Grand Slam en el que defendía la corona conquistada en las anteriores dos ediciones y que resignó al caer en la final en esta temporada frente al italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, que defiende el título en Cincinnati y fue el primero en asegurarse un lugar en semifinales, instancia en la que se medirá con el francés Terence Atmane, la gran sorpresa de este torneo que dejó en el camino a dos top ten y ahora irá por más.

Será una prueba de fuego para Sinner, que ostenta un récord de 25 victorias consecutivas en canchas rápidas, superficie en la que sufrió su último traspié en la final del ATP 500 de Pekín del año pasado frente a Alcaraz, quien en Cincinnati espera por el ganador del duelo que cerraba la jornada entre el alemán Alexander Zverev (3), campeón del torneo en 2021, y el estadounidense Ben Shelton (6), reciente vencedor del Masters 1000 de Toronto.

"Simplemente, tengo que aceptar los momentos y afrontar este tipo de batallas en condiciones extremas, algo que realmente me encanta", resumió el español tras su victoria ante Rublev que lo deja un paso más cerca de volver a instalarse en la definición, en la que -en caso de acceder a ella, claro- buscará sacarse la espina por la final que perdió hace dos años frente al serbio Novak Djokovic (7), el gran ausente en esta edición.

"Si bien hoy perdí concentración en el segundo set, algo que ante un rival como Andrey te puede costar muy caro, nunca perdí la actitud positiva", admitió Alcaraz, al decirse "orgulloso" por haber podido sacar adelante el partido.

Así, el español celebró su quincuagésima segunda victoria en lo que va de la temporada, en la que retuvo su corona en Roland Garros y conquistó, además, el título en el ATP 500 de Rotterdam, en los Masters 1000 de Montecarlo y de Roma y recuperó el cetro en Queen's. (ANSA).