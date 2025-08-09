Cincinnati: Cómodo debut de Sinner

"No sabía qué esperar de este partido y por eso estoy contento de haber ganado en el debut", confesó Sinner, quien precisó de poco menos de una hora para desembarazarse de un rival que llegó al cuadro principal procedente de la "qualy" y que en la primera ronda había superado en sets corridos al checo Vit Kopriva (81).

Hoy, no hubo sorpresa y fue el italiano el que cantó victoria, la vigesimosegunda consecutiva para él sobre cemento, en un torneo en el que, reconoció, "nada es fácil porque la superficie de la cancha es muy veloz y el calor y la humedad se hacen sentir".

"Por suerte, el servicio funcionó bien y todo marchó en la dirección correcta", agregó el vencedor, quien jugó en Cincinnati su primer partido desde que se consagró campeón en Wimbledon, donde celebró por primera vez para sumar su cuarta corona en un torneo de Grand Slam luego de las que cosechó en el Abierto de Australia (2024 y 2025) y en el US Open (2024).

Finalista este año en Roland Garros, Sinner chocará ahora con el canadiense Gabriel Diallo (35), vencedor hoy del argentino Sebastián Báez (43) por 7-5 y 6-4 en una hora y media de juego y frente al cual buscará hilvanar un nuevo triunfo en esta superficie, habiendo sufrido su último revés en canchas duras en septiembre, en la final del ATP 500 de Pekín frente al español Carlos Alcaraz (2), su "verdugo" en la definición del último Abierto de Francia.

Un torneo, el Abierto de China, que se disputará el 25 de septiembre y será el primero que jugará el italiano, según confirmaron hoy sus organizadores, después de disputar el US Open, en el que defenderá también la corona y que se pondrá en marcha el domingo 24 de agosto en Flushing Meadows.

Sinner, que hoy dio un primer paso en firme en Cincinnati, cosechó nueve victorias en el ATP 500 de Pekín y sufrió apenas una derrota, la mencionada ante Alcaraz en la pasada edición del torneo en la que un año antes derrotó en el duelo por el título al ruso Daniil Medvedev, quien hoy reconoció que "tanto Jannik como Carlos están jugando en un nuevo increíble y por ahora parecen no tener rivales".

El triunfo del italiano en Cincinnati contrastó con la eliminación más temprano de sus compatriotas Musetti (10) y Bellucci (74), en una jornada en la que también hacían su estreno Lorenzo Sonego (36) y Flavio Cobolli (22), frente al belga Zizou Bergs (54) y el francés Terence Atmane (136), jugador que llegó al cuadro principal procedente de la "qualy", respectivamente.

Bellucci (74) cayó a primera hora frente al bosnio Damir Dzumbur (54) por 7-6 (9/7) y 7-6 (7/5) tras casi dos horas y media en un partido de la primera ronda que le aseguró el pasaje a su rival a la siguiente, donde lo espera el español Carlos Alcaraz, finalista del torneo en 2023.

Desde la segunda ronda inició su camino Musetti (10), que se despidió en el debut al caer por 5-7, 6-4 y 7-6 (7/4) frente al francés Benjamin Bonzi (63), que venía de eliminar al también italiano Matteo Arnaldi (37) en tres sets y ahora enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (29), finalista en 2022, que superó 7-6 (7/3) y 6-2 al húngaro Fabian Marozsan (51) en una hora y 23 minutos.

Instalados también en la tercera ronda están el francés Arthur Rinderknech (70), que sorprendió al noruego Casper Ruud (13) y lo venció por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-2, y su próximo rival, el canadiense Felix Auger Aliassime (28), que superó al argentino Tomás Martín Etcheverry (58) por 6-2 y 7-6 (7/3).

El estadounidense Tommy Paul (16) eliminó al español Pedro Martínez (66) con parciales de 6-2 y 6-2 y jugará con el francés Adrian Mannarino (89), vencedor del checo Tomas Machac (24) por 6-3 y 6-3 al cabo de una hora y media, mientras que el danés Holger Rune (9) se impuso por 7-5 y 7-6 (7/5) ante el ruso Roman Safiullin (80) y será rival del estadounidense Alex Michelsen (33), vencedor del francés Corentin Moutet (44) por 3-6, 6-3 y 6-4.

