Cincinnati: Gauff avanzó a cuartos

Gauff se impuso por 6-2 y 6-4 tras una hora y 20 minutos y sumó su tercera victoria en igual cantidad de enfrentamientos ante la tenista "azzurra".

La italiana podría ser también su próxima rival en el torneo si Jasmine Paolini (5) derrota a la checa Barbora Krejcikova (80) en otro de los duelos de la jornada.

"Hoy jugué de modo agresivo durante gran parte del partido, más que en los anteriores. Es difícil porque las pelotas son muy livianas", resumió Gauff, quien se sumó en cuartos de final a la bielorrusa Aryna Sabalenka y a la polaca Iga Swiatek.

La número uno del mundo y defensora de la corona se impuso por 6-1 y 7-5 ante la española Jessica Bouzas Maneiro (41) y chocará por el pasaje a semifinales con la ucraniana Elena Rybakina (10), vencedora de la estadounidense Madison Keys (6) por 6-7 (3/7), 6-4 y 6-2.

Por esa misma llave, Swiatek (3), flamante campeona en Wimbledon, eliminó por 6-4 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea (54) y será rival de la rusa Anna Kalinskaya (34), que superó a su compatriota Ekaterina Alexandrova (16) por 3-6, 7-6 (7/5) y 6-1.

En el cuadro masculino sólo resta por definirse un clasificado y será el vencedor del choque entre el estadounidense Ben Shelton (6), reciente campeón en el Masters 1000 de Toronto, y el checo Jiri Lehecka (26), duelo del cual saldrá el rival del alemán Alexander Zverev (3).

El italiano Jannik Sinner (1), defensor de la corona en este Masters 1000, sacó pasaje a última hora del miércoles tras superar al francés Adrian Mannarino (89) al derrotarlo por 6-4 y 7-6 (7/4) en uno de los partidos que estuvo interrumpido por lluvias.

"Es un rival difícil y distinto a otros jugadores", confesó Sinner, al destacar que Mannarino "sabe leer bien a los adversarios", elogió el francés al afirmar que el italiano "es un tenista que está en otra dimensión y cuando lo enfrentas, entiendes por qué es el número uno".

Sinner chocará ahora con el canadiense Felix Augier-Aliassime (28), que se impuso ante el francés Benjamin Bonzi (63) por 6-4 y 6-3 también en el cierre de la jornada en la que el también francés Terence Atmane (136) sorprendió al estadounidense Taylor Fritz (4) al derrotarlo por 3-6, 7-5 y 6-3 y ahora enfrentará al danés Holger Rune (9).

Fin de la aventura en Cincinnati para el italiano Luca Nardi (98), "lucky loser" al que se le terminó la suerte frente al español Carlos Alcaraz (2), que lo superó por 6-1 y 6-4 y chocará con el ruso Andrey Rublev (11), vencedor por 6-2 y 6-3 del argentino Francisco Comesaña (71). (ANSA).