Cincinnati: La dupla menos pensada
Sonego-Musetti a semifinales, Bolelli-Vavassori eliminados
- 1 minuto de lectura'
La dupla "azzurra" vencedora se impuso por 6-4, 3-6 y 10-6 frente a la integrada por el portugués Franciso Cabral y el austríaco Lucas Miedler al cabo de una hora y 23 minutos de juego.
Los rivales de Musetti y Sonego en semifinales serán los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, que eliminaron a la pareja favorita integrada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, defensores de la corona, por 6-4 y 6-3 tras una hora y ocho minutos.
Bolelli y Vavassori, en tanto, se despidieron con derrota por 7-6 (9/7) y 7-6 (7/4) al cabo de una hora y 53 minutos ante los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool, flamantes campeones en el Masters 1000 de Toronto y segundos preclasificados en este torneo.
Los vencedores enfrentarán por el pasaje a la final a la pareja conformada por el estadounidense Rajeev Ram y el croata Nikola Mektic, que superaron por 6-4 y 6-4 a los estadounidenses Christian Harrison y Evan King. (ANSA).
