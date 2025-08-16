Cincinnati: Lorenzos finalistas

Los tenistas "azzurros" se impusieron frente a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 4-6, 6-3 y 13-11 tras una hora y 40 minutos de juego, el mismo tiempo que le demandó al croata Nikola Mektic y al estadounidense Rajeev Ram superar por 7/6 (7/4) y 7-6 (7/2) a los también británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.

Para Musetti y Sonego se trata de la segunda final en un torneo de dobles que disputan juntos tras la que jugaron en Doha el año pasado y perdieron al cabo de tres sets frente al escocés Jamie Murray y el neozelandés de origen estadounidense Michael Venus.

A diferencia de Musetti, Sonego sí disputó finales de dobles, ganando las dos que jugó, junto con su compatriota Andrea Vavassori en el Challenger de Cagliari en 2021 (ante el también italiano Simone Bolelli y el argentino Andrés Molteni), y en dupla con el español Pedro Martínez en Kitzbuhel en 2022 (frente al neozelandés Venus y el alemán Tim Puetz).

A la espera de lo que suceda con Sinner en su duelo frente al francés Terence Atmane, la gran revelación del torneo, entre las damas la también italiana Jasmine Paolini (5) celebró hoy su tercera victoria en fila frente a la estadounidense Coco Gauff (3), por 2-6, 6-4 y 6-3, y avanzó a semifinales del WTA 1000.

Paolini, que enfrentará en esa instancia a la rusa Veronika Kudermetova, buscaba instalarse en la final del doble femenino junto con su compatriota Sara Errani (fueron campeonas olímpicas en París 2024) ante la dupla integrada por la rusa Alexandra Panova y la china Hanyu Guo. (ANSA).