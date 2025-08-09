LA NACION

Cincinnati: Musetti y Bellucci, eliminados

Los italianos quedaron eliminados en su estreno en el torneo

LA NACION
Cincinnati: Musetti y Bellucci, eliminados
Cincinnati: Musetti y Bellucci, eliminados

Bellucci (74) cayó a primera hora frente al bosnio Damir Dzumbur (54) por 7-6 (9/7) y 7-6 (7/5) tras casi dos horas y media en un partido de la primera ronda que le aseguró el pasaje a su rival a la siguiente, donde lo espera nada menos que el español Carlos Alcaraz, número dos del mundo y finalista del torneo en 2023.

Desde la segunda ronda inició su camino Musetti (10), que se despidió en el debut al caer por 5-7, 6-4 y 7-6 (7/4) frente al francés Benjamin Bonzi (63), que venía de eliminar al también italiano Matteo Arnaldi (37) en tres sets y espera por el ganador del duelo que animaban el griego Stefanos Tsitsipas (29), finalista en 2022, y el húngaro Fabian Marozsan (51).

Instalados también en la tercera ronda están el francés Arthur Rinderknech (70), que sorprendió al noruego Casper Ruud (13) y lo venció por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-2, y su próximo rival, el canadiense Felix Auger Aliassime (28), que superó al argentino Tomás Martín Etcheverry (58) por 6-2 y 7-6 (7/3).

El estadounidense Tommy Paul (16) eliminó al español Pedro Martínez (66) con parciales de 6-2 y 6-2 y jugará con el vencedor del duelo que animaban a continuación el checo Tomas Machac (24) y el francés Adrian Mannarino (89).

Por la misma llave chocaban el argentino Sebastián Báez (43) y el canadiense Gabriel Diallo (35), duelo del que saldrá el rival del ganador del que animaban Sinner (1) y Galán (144).

El danés Holger Rune (9) se impuso por 7-5 y 7-6 (7/5) ante el ruso Roman Safiullin (80) y será rival del estadounidense Alex Michelsen (33), vencedor del francés Corentin Moutet (44) por 3-6, 6-3 y 6-4.

Hoy también debutaban los italianos Sonego (36), ante el belga Zizou Bergs (54), y Cobolli, frente al francés Terence Atmane (136), jugador que llegó al cuadro principal procedente de la "qualy". (ANSA).

LA NACION
