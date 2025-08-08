Cincinnati: Nardi y Bronzetti avanzan

Nardi (98), que avanzó al cuadro principal como "lucky loser", superó al argentino Thiago Agustín Tirante (135), que lo hizo desde la "qualy" por 6-4 y 7-6 (7/5) al cabo de una hora y 57 minutos y chocará en segunda ronda frente al canadiense Denis Shapovalov (30).

Fue en una jornada en la que sí celebraron los también argentinos Francisco Comesaña (71) y Camilo Ugo Carabelli (47), quienes derrotaron por 6-4 y 6-4 al español Jaume Munar (48) y por 7-5 y 6-3 al japonés Kei Nishikori (65), respectivamente.

Carabelli se las verá en segunda ronda con el estadounidense Ben Shelton, flamante campeón del Masters 1000 de Toronto y flamante número seis del ranking, en tanto que Comesaña chocará con el italiano Luciano Darderi (34), nacido en la localidad argentina de Villa Gesell.

No corrió la misma suerte el boliviano Hugo Dellien (108), eliminado por el estadounidense Reilly Opelka (73), quien se impuso por 7-5 y 7-6 (7/3) y enfrentará al australiano Alex de Miñaur en segunda ronda.

Bronzetti (61), en tanto, despachó por 6-7 (6/8), 6-2 y 7-6 (8/6) a la china Zhu Lin (304) y será rival de la rusa nacionalizada australiana Daria Kasatkina.

Mañana, Musetti (10) se presentará ante el francés Benjamin Bonzi (63), vencedor en primera ronda del italiano Matteo Arnaldi (37), Sonego (36) lo hará frente al belga Zizou Bergs (54), Cobolli (22) ante el francés Terence Atmane (136) y Sinner se las verá con el colombiano Daniel Elahi Galán (144).

El campeón defensor, informó hoy la ATP, ya tiene asegurado un lugar en el ATP Finals de Turín que reunirá a los mejores ocho de la temporada del 9 al 16 de noviembre y al que ya estaba clasificado el español Carlos Alcaraz (2), torneo en el que Sinner disputó las últimas dos finales y ganó en la de la pasada edición. (ANSA).