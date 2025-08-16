Cincinnati: Paolini, semifinalista

Paolini remontó un partido que comenzó perdiendo por 2-6 y lo hizo con parciales de 6-4 y 6-3 tras dos horas y dos minutos de juego para refrendar sus aspiraciones de conquistar la corona y para derrotar por tercera vez consecutiva a la campeona de este torneo en 2023, a la que había superado en Stuttgart y en Roma.

A pesar del calor y la humedad que azotan Ohio, la italiana no afloja en ninguno de los dos torneos simultáneos que disputa y se disponía a salir al ruedo horas después junto con Errani (con quien celebró el oro en los Juegos de París 2024) ante la dupla integrada por la rusa Alexandra Panova y la china Hanyu Guo por el pasaje a la final.

En el torneo de individuales sacó pasaje a su tercera semifinal de la temporada en un WTA 1000, tras haber caído en esa instancia ante la bielorrusa Aryna Sabalenka (1), a la postre campeona, en Miami, y de consagrarse campeona en Roma, venciendo en la final justamente a Gauff.

"Hoy, Coco me hizo correr mucho y jugó de manera increíble, pero después comencé a sentirme más suelta y logré disputar cada punto como si fuera el último y por suerte funcionó", resumió Paolini, quien se las verá ahora por el pasaje a la definición con la rusa Veronika Kudermetova.

La trigésimo sexta del ranking, que superó a la francesa nacida en Moscú Varvara Gracheva (103) por un contundente marcador de 6-1 y 6-2, llega con ventaja en el historial ante la italiana, a la que enfrentó por última vez hace cuatro temporadas.

"Kudermetova es una gran jugadora, con un servicio potente y buenos golpes. Siempre es difícil enfrentarla, pero esta vez espero que la historia sea distinta porque me siento muy conforme con el nivel que vengo teniendo en este torneo. Ojalá salga un gran partido", auguró Paolini.

Consultada acerca de los dos torneos simultáneos que disputa en Cincinnati con condiciones climáticas adversas, la italiana confesó: "No sé de dónde saco tanta energía, pero amo jugar al tenis y amo jugar torneos de dobles, aunque esta vez espero que el partido no sea tan extenso".

En la otra llave del torneo de individuales chocarán la kazaja de origen ruso Elena Rybakina, décima del ranking que eliminó en cuartos a Sabalenka, defensora del título, y la polaca Iga Swiatek (3), flamante campeona en Wimbledon que dejó atrás a la rusa Anna Kalinskaya (34) y la derrotó en los tres últimos enfrentamientos. (ANSA).