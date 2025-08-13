Cincinnati: Sinner, a cuartos de final

El número uno del mundo finalmente se impuso por 6-4 y 7-6 (7/4) en una hora y 48 minutos de juego ante el octogésimo noveno del ranking y espera por el vencedor del choque entre el canadiense Felix Augier-Aliassime (28) y el francés Benjamin Bonzi (63).

Las altas temperaturas dieron paso al aguacero que interrumpió el duelo en el que el italiano había ganado el primer set por 6-4 en la cancha central y en el cual estaba 2-1 abajo en el segundo parcial, aunque mandaba por 40-30 con su servicio en el cuarto juego del mismo.

Por idénticos motivos, también se reanudó después de la lluvia el partido que el estadounidense Ben Shelton (6), flamante campeón del Masters 1000 de Toronto, le ganó por 7-6 (7/3) y 6-3 al español Roberto Bautista Agut (53), en este caso por el pasaje a octavos.

Instancia que alcanzó el alemán Alexander Zverev (3) al derrotar por 6-4 y 6-4 al estadounidense Brandon Nakashima (27) en un duelo que había sido interrumpido por lluvia (lo espera ahora el ruso Karen Khachanov), en tanto que el danés Holger Rune (9) fue el primer clasificado a cuartos al superar al estadounidense Francis Tiafoe (14) por 6-4, 3-1 y abandono.

En una jornada en la que el italiano Luca Nardi (98) debía enfrentar al español Carlos Alcaraz (2), la polaca Iga Swiatek (3), campeona en Wimbledon también se convirtió en la primera clasificada a cuartos de final en el WTA 1000 al superar por 6-4 y 6-3 a la rumana Sorana Cirstea (54).

Su compatriota Magda Linette (40) se instaló en octavos de final tras dar la sorpresa de la jornada al eliminar a la estadounidense Jessica Pegula (4), finalista en la pasada edición, por 7-6 (7/5), 3-6 y 6-3 y espera ahora por la ganadora del choque entre la danesa Clara Tauson (15) ante la rusa Veronika Kudermetova (36), suspendido por lluvia.

Es el único duelo por resolverse en octavos de final, instancia que sólo superó hasta el momento Swiatek en esta edición y que intentarán superar también las italianas Jasmine Paolini (5), rival de la checa Barbora Krejcikova (80), y Lucia Bronzetti (61), que jugará ante la estadounidense Coco Gauff (2), campeona del torneo en 2023.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y defensora del título, buscará su pasaje a cuartos frente a la española Jessica Bouzas Maneiro (42) y en caso de acceder a esa instancia se medirá con la vencedora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina (10) y la estadounidense Madison Keys (6), campeona en 2019. (ANSA).