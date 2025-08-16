Cincinnati: Sinner se hizo el mejor regalo

El mejor regalo que podía hacerse Sinner era superar, como lo hizo, por 7-6 (7/4) y 6-2 tras una hora y 26 minutos al francés Terence Atmane, que llegó al cuadro principal desde la "qualy" para confirmarse como la gran revelación del torneo.

Su aventura chocó hoy con la solidez del italiano, que espera en la definición por el vencedor del duelo entre el español Carlos Alcaraz (2), finalista del torneo en 2023, y el alemán Alexander Zverev (3), campeón en 2021.

Sinner sacó a relucir todo su repertorio para sumar su vigesimosexta victoria en canchas rápidas e instalarse en su octava final de un Masters 1000 con autoridad, en un torneo al que arribó como flamante campeón en Wimbledon.

Atmane, que había dejado en el camino a dos top-ten como el estadounidense Taylor Fritz (4) y el danés Holger Rune (9), no pudo hoy con el mejor jugador de la actualidad, pero se despide habiendo logrado una meteórica escalada en el ranking, en el que ocupaba el puesto 136 antes de iniciar el torneo y se va en el 69.

Esta vez, el francés sólo pudo ofrecer resistencia en el primer set, a pesar del calor agobiante, ante un rival que le devolvió golpe por golpe para felicidad del público presente, que lo despidió con una merecida ovación cuando dejó la cancha central.

"Fue un partido durísimo, sobre todo cuando tienes que enfrentar a un adversario desconocido y difícil, sobre todo en estas instancias del torneo", reconoció el italiano, quien reconoció que Atmane "tiene un gran potencial, ha vencido a jugadores de primer nivel y obliga a estar muy atentos con él", antes de desearle "lo mejor para el futuro".

"Estoy feliz de volver a jugar la final de este torneo", explicó el vencedor, al considerar que "mañana será un partido totalmente distinto a este. Veremos qué pasa".

Sinner dio una muestra de su gran nivel y ahora espera por rival para tratar de retener el cetro en Cincinnati, sumar su vigésimo primer título (tercero en una temporada en la que repitió en el Abierto de Australia) y llegar como campeón al US Open, último Grand Slam del año en el que también defenderá la corona.

