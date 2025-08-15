LA NACION

Cincinnati: Tendrá nueva campeona

Rybakina eliminó a Sabalenka y chocará con Swiatek en semifinal

Rybakina, nacida en Moscú hace 26 años, se impuso con un contundente marcador de 6-1 y 6-4 al cabo de una hora y 15 minutos de juego y chocará por el pasaje a la final frente a la polaca Iga Swiatek (3).

Será un duelo entre la flamante campeona en Wimbledon, que superó por 6-3 y 6-4 a la rusa Anna Kalinskaya (34) a primera hora, y la ganadora en el All England en 2022.

Las otras dos semifinalistas surgirán de los partidos que jugarán la italiana Jasmine Paolini (5) ante la estadounidense Coco Gauff (2), campeona del torneo en 2023, y la rusa Veronika Kudermetova (36) frente a la francesa de origen moscovita Varvara Gracheva (103). (ANSA).

