Cincinnati transfiere a DeAndre Yedlin, quien militará en Real Salt Lake

Real Salt Lake ha adquirido al veterano lateral derecho de la selección nacional de Estados Unidos, DeAndre Yedlin, mediante un canje con Cincinnati.

Cincinnati recibió US$304.700 en dinero de asignación general mediante el acuerdo anunciado el jueves.

El defensor de 32 años ha sido elegido tres veces al Juego de Estrellas de la MLS. Llegó a Cincinnati en marzo de 2024 en un intercambio con el Inter Miami y jugó en 67 partidos en todas las competiciones, con un gol y ocho asistencias.

La carrera de Yedlin comenzó con los Sounders de Seattle en 2013, antes de ir a Europa. Pasó tiempo con Tottenham Hotspur, Sunderland y Newcastle en Inglaterra, antes de incorporarse al Galatasaray en Turquía. Regresó a Estados Unidos para jugar con Miami en 2022.

“Más allá de su habilidad en el campo, su liderazgo y profesionalismo fortalecerán nuestro vestuario y ayudarán a marcar el tono”, consideró Kurt Schmid, director deportivo de RSL. “Creemos que el impacto de DeAndre se sentirá de inmediato, y estamos emocionados por el papel que desempeñará para impulsar nuestro éxito ahora y en el futuro”.

Yedlin agradeció a los fanáticos de Cincinnati mediante una publicación en redes sociales.

“En el campo me han empujado e inspirado de maneras que me hicieron mejor. Fuera del campo he construido amistades y conexiones que durarán mucho más allá del fútbol. Por eso estoy agradecido”, escribió. “Nunca es fácil decir adiós, pero así es este deporte. Lo que llevaré conmigo son los recuerdos, el apoyo y la sensación de ser parte de algo más grande”.

Yedlin, originario de Seattle, ha jugado en 81 partidos con la selección nacional de Estados Unidos. Formó parte de las plantillas que acudieron a las Copas del Mundo de 2014 y 2022.

Real Salt Lake se encuentra en el décimo lugar en la Conferencia Oeste, justo por debajo de la zona de playoffs.

