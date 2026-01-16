Cinco activistas propalestinos se declaran inocentes de irrumpir en una base militar británica

LONDRES, 16 ene (Reuters) -

Cinco activistas propalestinos se declararon inocentes el viernes de irrumpir en una base aérea militar británica y dañar dos aviones en protesta por el apoyo de Reino Unido a Israel.

Los cinco están acusados de irrumpir en junio en la base de la Real Fuerza Aérea de Brize Norton, en el centro de Inglaterra, y rociar con pintura roja dos aviones Voyager utilizados para repostar y transportar combustible.

El grupo activista Palestine Action, prohibido desde entonces por el Gobierno, afirmó estar detrás del incidente.

Lewie Chiaramello, Jon Cink, Amy Gardiner-Gibson —también conocida como Amu Gib—, Daniel Jeronymides-Norie y Muhammad Umer Khalid comparecieron ante el tribunal londinense de Old Bailey por videoconferencia desde la cárcel.

Se declararon inocentes de los delitos de daños contra la propiedad y entrada en lugar prohibido con fines perjudiciales para los intereses o la seguridad de Reino Unido.

Está previsto que su juicio comience en enero de 2027. (Información de Sam Tobin; edición de Michael Holden; edición en español de Jorge Ollero Castela)